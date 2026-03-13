На севере пустыни Сахара выпал снег

В районе алжирского города Айн-Сефра на севере Сахары выпал снег. Осадки вызвали холодные воздушные массы из Атлантики и Средиземного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежный покров продержится недолго – местные синоптики прогнозируют скорое возвращение прежних температур. Эксперты связывают участившиеся осадки в пустыне с общей климатической нестабильностью в мире. До 2016 года снег здесь фиксировали лишь однажды – в 1979-м.