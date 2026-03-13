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На севере пустыни Сахара выпал снег

13 марта 2026 06:02
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В районе алжирского города Айн-Сефра на севере Сахары выпал снег. Осадки вызвали холодные воздушные массы из Атлантики и Средиземного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере пустыни Сахара выпал снег-2

Снежный покров продержится недолго – местные синоптики прогнозируют скорое возвращение прежних температур. Эксперты связывают участившиеся осадки в пустыне с общей климатической нестабильностью в мире. До 2016 года снег здесь фиксировали лишь однажды – в 1979-м.

# снег

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