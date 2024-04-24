За слуцкий пояс можно было купить деревню и 300 крестьян. Узнали интересные факты о белорусском бренде

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Беларусь – страна дворцов, голубоглазых озер, васильков и слуцких поясов. Шедевр ручного ткачества. Ювелирная работа. Этот элемент гардероба – достояние мировой культуры! Позволить изделие из китайского шелка, с золотыми и серебряными нитями могла только шляхта. Это было показателем статуса.

Мода на пояса пришла к нам из Персии, оттого мануфактуры символично прозвали персиарнями. Радзивиллы влюбляются в заморский тренд и налаживают производство, которое становится прибыльным бизнесом! В музее слуцких поясов вам откроют тайны национального бренда.

Татьяна Новик, экскурсовод:

В 1730-х годах в Слуцке персиарню открыл Иероним Флориан Радзивилл. После его смерти все производство перешло по наследству его брату Михаилу Казимиру Радзивиллу. Он пригласил к себе на работу мастера из Стамбула Яна Маджарского. У Яна Маджарского были самые лучшие идеи рисунков поясов. На поясах стали появляться уже какие-то наши символы: васильки, ромашки, незабудки. До его прихода все узоры были исключительно восточные, так как первые мастера были персы и турки.

Красоту создавали только мужчины. Почему такая дискриминация? Одна из самых популярных версий – если дама прикоснется к златым нитям, они сразу потемнеют, пояс будет тусклым и не привлекательным для заказчика. Рисковать никто не хотел. Одно изделие могло содержать до 200 граммов драгметалла. А за один слуцкий пояс можно было купить деревню и около 300 крестьян!