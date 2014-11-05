5 ноября в Минске отрывается выставка Слуцких поясов, привезенных из Польши

Новости Беларуси. Уникальные Слуцкие пояса привезли в Минск из Польши. 5 ноября произведения искусства будут представлены широкой публике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция откроется в Национальном художественном музее Беларуси.

Шесть поясов Слуцкой мануфактуры - экспонаты из богатейших коллекций Национального музея в Варшаве. Пять из них выполнены в конце 18 века, когда предприятием руководили Ян и Леон Маджарские, а один пояс создан в начале 19 столетия.

Катажина Собирайска, вице-министр спорта и туризма Польши:

Этот обмен между Беларусью и Польшей дает нам возможность представить нашу культуру. Возможно наше сотрудничество перейдет на новый уровень. И мы сможем говорить не только о поясах, но и о других экспонатах.

Это уже не первый выставочный проект, когда Слуцкие пояса временно возвращаются на родину. В Минске ранее «гостили» экспонаты из Москвы, Львова и Вильнюса.