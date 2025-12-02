Молодые сотрудники Следственного комитета Беларуси приняли присягу в Минске

На верность Родине и белорусскому народу. Сегодня. 2 декабря, 15 лейтенантов Следственного комитета Беларуси приняли присягу. Слова клятвы молодые следователи произнесли в музее Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном строю выпускники не только военных, но и гражданских вузов. Теперь им предстоит нести ответственность за защиту прав и свобод граждан. Дата принятия присяги выбрана неслучайно. Торжественное событие приурочено 129-летию со Дня рождения Героя Советского Союза Георгия Жукова.

Владислав Тыркич, следователь Ленинского РОСК Минска: Будучи студентом, я решил продолжить свой жизненный путь в Следственном комитете. По окончании обучения я поступил на службу в одно из следственных подразделений города Минска. Сегодняшний день считаю одним из важнейших дней в своей жизни.

Евгений Архиреев, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Сегодняшнее мероприятие – это дань памяти подвигу советского народа и это незримая связь между поколениями. Я уверен, что сотрудники, принявшие сегодня присягу, с честью и достоинством будут служить Отечеству, соблюдая принципы Следственного комитета «Закон, Справедливость, Отечество».

По традиции, поддержать молодых сотрудников пришли родственники и друзья. Кроме того, лучшие офицеры Следственного комитета получили награды и звания.