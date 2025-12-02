Прямой эфир

Молодые сотрудники Следственного комитета Беларуси приняли присягу в Минске

02 декабря 2025 11:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На верность Родине и белорусскому народу. Сегодня. 2 декабря, 15 лейтенантов Следственного комитета Беларуси приняли присягу. Слова клятвы молодые следователи произнесли в музее Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые сотрудники Следственного комитета Беларуси приняли присягу в Минске-2

В одном строю выпускники не только военных, но и гражданских вузов. Теперь им предстоит нести ответственность за защиту прав и свобод граждан. Дата принятия присяги выбрана неслучайно. Торжественное событие приурочено 129-летию со Дня рождения Героя Советского Союза Георгия Жукова.

Молодые сотрудники Следственного комитета Беларуси приняли присягу в Минске-4

Владислав Тыркич, следователь Ленинского РОСК Минска:
Будучи студентом, я решил продолжить свой жизненный путь в Следственном комитете. По окончании обучения я поступил на службу в одно из следственных подразделений города Минска. Сегодняшний день считаю одним из важнейших дней в своей жизни.

Молодые сотрудники Следственного комитета Беларуси приняли присягу в Минске-6

Евгений Архиреев, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Сегодняшнее мероприятие – это дань памяти подвигу советского народа и это незримая связь между поколениями. Я уверен, что сотрудники, принявшие сегодня присягу, с честью и достоинством будут служить Отечеству, соблюдая принципы Следственного комитета «Закон, Справедливость, Отечество».

По традиции, поддержать молодых сотрудников пришли родственники и друзья. Кроме того, лучшие офицеры Следственного комитета получили награды и звания. 

# Следственный Комитет # Евгений Архиреев

Другие новости рубрики

Все новости
Могилёвская область присоединилась к благотворительной акции «Эстафета тепла»
02 декабря 2025 11:15

Могилёвская область присоединилась к благотворительной акции «Эстафета тепла»

«В топе сувениры – с символом наступающего года!» Праздничные ярмарки открылись в Бресте
02 декабря 2025 11:03

«В топе сувениры – с символом наступающего года!» Праздничные ярмарки открылись в Бресте

«Это самая светлая и самая добрая акция» – Дмитрий Шевцов о марафоне добра «Ёлка желаний»
02 декабря 2025 10:38

«Это самая светлая и самая добрая акция» – Дмитрий Шевцов о марафоне добра «Ёлка желаний»