«Укол жизни». Почему самой дорогой инъекции недостаточно для спасения Ксении Маисеенко?

Миллионы долларов за считанные недели и тысячи гневных комментариев в сети. История трехлетней Ксении Маисеенко из Могилева, у которой диагностирована СМА, всколыхнула все общество. Пока блогеры в погоне за лайками обвиняют систему в бездействии, медики предупреждают: хайп может стоить ребенку жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, почему «укол жизни» подходит не всем и где грань между помощью и манипуляцией – в нашем материале.

В сети – настоящий шторм. Эмоциональные призывы, требования и даже прямые обвинения. Блогеры и некоторые общественники, в погоне за лайками и просмотрами, используют историю Ксюши как мощный триггер. Главный посыл сетевых «экспертов» прост: «деньги есть – делайте укол». Но за громкими лозунгами скрывается полное непонимание медицинских протоколов и игнорирование рисков. Ксюша – девочка со сложной судьбой, сейчас девочка находится в специализированном учреждении под опекой государства. Сбор средств на препарат «Золгенсма» – почти два миллиона долларов – закрыли в рекордные сроки благодаря тысячам неравнодушных людей. Но схема лечения не ограничивается одним уколом, подчеркивают медики. СМА ошибок не прощает.

Главный риск в сопутствующем лечении. Укол требует длительного приема тяжелых гормонов, которые буквально «вымывают» кальций из организма. Костные ткани Ксюши и без того требуют особого внимания (сейчас девочка получает препараты для укрепления костей), а предстоящая после укола реабилитация – это большая нагрузка. Врачи опасаются, что организм ребенка может просто не выдержать. Медики не против укола, они против того, чтобы сделать девочку инвалидом или довести до трагедии из-за хрупкости костей. Белорусские медики ищут лучшие пути лечения СМА у Ксении Маисеенко Но далеко не все готовы слышать аргументы медиков. На фоне хейта звучат призывы увезти Ксению на укол за границу. Но возникает вопрос: кто возьмет на себя ответственность, в случае, если ребенок не перенесет дорогу или введение препарата при наличии таких противопоказаний? Белорусские врачи действуют так, как считают единственно верным для безопасности девочки. Более того, Минздрав не против провести международный консилиум, чтобы зарубежные коллеги подтвердили тактику.

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Как врач, как отец, я бы не советовал маме ехать где-то в Дубай, искать там счастье и всего остального. Тем более опыт введения этого препарата у нас есть, а это не только введение препарата, но и лечение, и, скажем так, профилактика осложнений, в том числе и смертельно опасных, которые могут возникать. Плюс ко всему потребуется дальнейшая реабилитация лечения этого ребенка, наблюдение постоянных врачей. Говоря о качественности и доступности нашего здравоохранения, наверное, одно из лучших в мире.

Чтобы снять все вопросы и домыслы, и была организована сегодняшняя встреча. К участию в разговоре волонтеры и СМИ. Формат открытый, а главная цель – дать исчерпывающие ответы на все вопросы. Прозрачность важна, чтобы остановить волну инфошума на детском здоровье. Председатель БСЖ призвала не хайповать на ситуации и поделилась мыслями о тактике лечения. Больше года назад по заявлению матери Ксюшу передали в дом ребенка. Женщина, воспитывающая четверых детей одна, не справлялась с уходом за тяжелобольной дочерью. Все это время женщина фактически была в стороне: не появлялась и никак не комментировала ситуацию. Но теперь, на волне резонанса, в сети появилось ее обращение.