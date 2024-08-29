Шедевр военного искусства – 80 лет назад завершилась Белорусская наступательная операция «Багратион»

Память, которая объединяет народы. Замысел операции «Багратион» был в том, чтобы одновременными глубокими ударами на шести участках прорвать оборону противника, разбить его войска по частям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операция, которую позже назовут шедевром военного искусства, длилась несколько недель. Конспирация была на высочайшем уровне. Гитлеровцы уверовали, что Красная Армия двигается в Украину. И наше командование всячески убеждало в этом противника. С таким потоком дезинформации на поле боя еще никто не сталкивался. Итогом «Багратиона» стал полный разгром группировки армии «Центр». Восполнить эти потери Германия не смогла, что и определило ее поражение. После освобождения БССР советские войска победоносно вышли на территории Литвы, Латвии и Польши.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Национальной академии наук Беларуси:

Это была главная операция советских Вооруженных сил в летнюю кампанию 1944 года. Она по большому счету создала необходимые предпосылки для того, чтобы победно завершить войну в 1945 году. За время проведения операции «Багратион» советские войска прошли до 600 километров на запад, освободили территорию центральной и западной Беларуси, частично территорию Литвы и восточной Польши, перенесли боевые действия на территорию неприятеля.

К сожалению, сегодня на Западе имена героев-освободителей помнить не хотят. Возможно, потому что эта память для некоторых политиков невыносима. Наследники нацистов мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида белорусского и других народов, история будет забыта. Но чтобы они помнили и не забывали, мы эту тему поднимаем на самый высокий уровень – международный.