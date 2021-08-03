Сергей Тетерин покидает пост председателя Белорусской теннисной федерации

Специалист возглавил теннисную федерацию в мае 2017 года, сменив на этом посту Александра Шакутина. Многим Сергей Тетерин знаком в качестве капитана мужской сборной. Под его руководством были одержаны исторические победы над россиянами и аргентинцами в Кубке Дэвиса. Тогда, в 2004 году, белорусы добрались до полуфинала.

Отчетно-выборная конференция Белорусской федерации тенниса состоится в сентябре. Точная дата и место ее проведения определится позже.