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Сергей Тетерин покидает пост председателя Белорусской теннисной федерации

03 августа 2021 19:03
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Новости Беларуси. Сергей Тетерин покидает свой пост. Председатель Белорусской теннисной федерации подал заявление об отставке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Тетерин покидает пост председателя Белорусской теннисной федерации-1

Специалист возглавил теннисную федерацию в мае 2017 года, сменив на этом посту Александра Шакутина. Многим Сергей Тетерин знаком в качестве капитана мужской сборной. Под его руководством были одержаны исторические победы над россиянами и аргентинцами в Кубке Дэвиса. Тогда, в 2004 году, белорусы добрались до полуфинала.

Отчетно-выборная конференция Белорусской федерации тенниса состоится в сентябре. Точная дата и место ее проведения определится позже.

# Теннис # Сергей Тетерин # Александр Шакутин # Фотофакт

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