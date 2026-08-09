Будут ли в Беларуси нобелевские лауреаты и как не отбить у детей интерес к науке? Интервью с Сергеем Сачко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Национального детского технопарка Сергей Сачко. Как зарождался Национальный детский технопарк и кто стоял у истоков?

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:

Учреждение тогда было до реорганизации – Республиканский дом учащихся и работников профессионального образования. По сути, это то учреждение допобразования, которое связано с профтехом. Это учреждение прошло ряд реорганизаций до Республиканского центра технического творчества, затем инновационного и технического творчества. Мы уже постепенно переходили к каким-то инновационным направлениям. Активно внедряли в 2014-2015 годы робототехнику, когда все это дело только начиналось. Продвигали эти направления через дополнительное образование. Потом на базе данного учреждения создавалось учреждение «Национальный детский технопарк». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Это было решение Президента? Сергей Сачко:

Да. Глава государства инициировал создание данного учреждения. Все постарались, Академия наук, Министерство образования. Ведущие высшие учебные заведения участвовали в становлении нашего учреждения, за что им большая благодарность. Сейчас у нас налажено хорошее взаимодействие с вузами. Александр Осенко:

Кто стоял у истоков из высших учебных заведений? Сергей Сачко:

Это были БГУИР, БГУ и БНТУ. Эти три вуза.

Александр Осенко:

Сколько специальностей было вначале? Сергей Сачко:

Мы начинали с трех направлений, это был 2021 год: зеленая химия, информационные технологии и робототехника. Соответственно, химия в БГУ была, робототехника в БНТУ, IT-направления – это БГУИР. Эти три направления конечно же, способствовали в первую очередь становлению учреждения. Это же была даже вся нормативная часть. Не просто построили, заехали и все было. Ничего не было, ни учебных программ, никакой нормативной базы, ничего не было. Все начинали с нуля. Поэтому все было не так просто, поэтому и нормативная база находилась все время в каких-то правках, потому что трансформировали, жизнь идет, мы понимаем, что здесь что-то сделали немножко не так, поэтому все время были какие-то небольшие изменения, дошлифовывали. Поэтому и учебные процессы, и учебные программы создавались. Мы видим большой интерес к этому учреждению, об этом говорит и конкурс, сегодня 4-5 человек на место в среднем. По-разному бывает, по разным направлениям, в разное время, но и 11-12 человек на место. Какой отбор в регионах, чтобы попасть в Национальный детский технопарк? Александр Осенко:

Какой отбор в регионах, чтобы попасть к вам?

Сергей Сачко:

Любой ребенок может зайти на сайт Национального детского технопарка, у нас там график смен опубликован, подать заявку, прикрепить свой проект, свою разработку, в дальнейшем приемная комиссия рассматривает данную заявку. Мы привлекаем преподавателей вузов в том числе, активно работают заведующие лабораториями в этом направлении, оцениваем данный проект, рассматриваем заявку, при положительном рассмотрении ребенок переходит уже во второй этап – это тестирование, 50 вопросов на уровень развития. В случае положительного прохождения второго этапа мы проходим собеседование, приезжаем на обучение на 24 дня в Национальный детский технопарк, где созданы все условия. Это 15 лабораторий, лабораторный корпус – это корпус отдельный, где ребята сегодня проживают, занимаются спортом, где они питаются, где различного рода культурные и гражданско-патриотические программы в том числе. То есть помимо учебной деятельности в лабораториях мы проходим еще обучение в общеобразовательной школе № 225, где у нас также оборудованы свои помещения, свои кабинеты, где с индивидуальными планами ребята, приезжая, проходят обучение, чтобы не отстать от школьной программы. Александр Осенко:

Получается профориентация как была, так и осталась дополнительным, а основная учеба от этого не страдает? Сергей Сачко:

Нет, ни в коем случае. Да, это нагрузка, но мы изначально планировали так свой и учебный план, и учебную деятельность, и неучебную, чтобы у ребят 0 свободного времени. Сегодня Национальный детский технопарк – это возможность построить свою профессиональную траекторию.

«Я думал, где мы возьмем столько одаренных ребят, оказалось, их много» Александр Осенко:

Ваша команда растит будущее. Скажите, какое у нас будет будущее? Сергей Сачко:

В свое время, когда мы только начинали создавать данное учреждение, я почему-то думал, страна небольшая, где мы возьмем столько одаренных ребят, которые будут приезжать? Оказалось, есть и довольно-таки много. Мы имеем конкурс порядка пяти человек на место, поэтому в этом смысле мы понимаем, что одаренных у нас много ребят. Главное – сегодня поддержать их на этом этапе, немножко придать какие-то поправки в их движении, но ни в коем случае не отбить охоту дальше заниматься этой околонаучной пока деятельностью. Я думаю, что многие из них попадут и в науку, станут высококлассными специалистами, не только на каких-то предприятиях. Александр Осенко:

Те, кто не прошел, вы их берете на карандаш? Сергей Сачко:

Те, кто не прошел, могут еще раз попробоваться. Будут ли нобелевские лауреаты? Александр Осенко:

Нобелевские лауреаты будут?

Сергей Сачко:

Очень хотелось бы. Александр Осенко:

Вы видите потенциал? Сергей Сачко:

Да. Мы считаем, что если в дальнейшем идти такими темпами, а мы видим, что наша страна поддерживает сегодня молодежь, одаренную особенно, и Президент поддерживает одаренную молодежь. Сегодня Национальный детский технопарк по определенным направлениям и по определенным конкурсам, мы также даем свои предложения касаемо стипендиатов Фонда Президента. Ребята, которые проходят обучение в Национальном детском технопарке, да, у нас есть стипендиаты Фонда Президента. Как Сергей Сачко формирует команду? Александр Осенко:

Как вы формируете команду? Сергей Сачко:

Кафедры вузов закреплены за каждым направлением. Помимо предприятий, которые работают также по направлениям, у них свои специалисты закреплены, мы делаем ставку на высшие учебные заведения, на преподавательский состав. Александр Осенко:

То есть преподаватели из университета все?