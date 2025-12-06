Новый взгляд на дипломатию и инновации. Минск впервые принял уникальный кросс-культурный проект «В основании будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил дипломатов, представителей госорганов и бизнес-структур из 10 стран.
Новый взгляд на дипломатию и инновации. Минск впервые принял уникальный кросс-культурный проект «В основании будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил дипломатов, представителей госорганов и бизнес-структур из 10 стран.
Площадкой для масштабного диалога стал детский технопарк. Гостям презентовали современные лаборатории, инновационные разработки и передовые образовательные программы. Детям дали возможность перевоплотиться в инженеров и программистов. Они создавали роботов, погружались в виртуальный мир и изучали основы космических технологий.
Виктория Хворова, (Россия):
Мне очень понравилось. На самом деле очень красиво здесь. Видно, что все оборудовано для детей, что дети очень стараются. Мы походили по кабинетам, посмотрели, очень здорово, мне кажется, очень интересно здесь учиться, очень увлекательно.
Арсений Тышкевич:
Мне понравилось больше всего, когда рассказывали про химию, показывали кабинеты, очень понравилось. Сейчас делаем робота, чтобы он ехал по черной линии, и программируем его.
Проект «В основании будущего» через культурный обмен и образовательные инициативы призван укрепить международное сотрудничество, рассказать о богатом культурном наследии Беларуси, ее инновациях и возможностях для развития.
Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:
Я думаю, что для технопарка это возможность не только показать свою деятельность, но и в будущем, конечно, получить какие-то новые контакты, новые взаимодействия. Не только в рамках нашей республики, но и в целом в Содружестве наших независимых государств.
Чжао Цинцю, генеральный секретарь Ассоциации китайских компаний:
То, что я увидела, конечно, удивлена. Я даже не знала, что в Беларуси есть такой большой детский технопарк. Конечно, для меня это очень приятно, потому что я вижу, понимаю, что между Беларусью и Китаем есть очень много взаимодействий, можно поработать. Потому что Китай сейчас очень развивается в этом направлении, именно для школьников, которые научены в технологическом парке.
Кросс-культурный проект проходит на различных площадках страны. Старт был дан в Витебской области. Следующая точка на карте – Пинск. Столица белорусского Полесья встретит гостей в феврале 2026 года.