Новый взгляд на дипломатию и инновации. Минск впервые принял уникальный кросс-культурный проект «В основании будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил дипломатов, представителей госорганов и бизнес-структур из 10 стран.

Площадкой для масштабного диалога стал детский технопарк. Гостям презентовали современные лаборатории, инновационные разработки и передовые образовательные программы. Детям дали возможность перевоплотиться в инженеров и программистов. Они создавали роботов, погружались в виртуальный мир и изучали основы космических технологий.

Виктория Хворова, (Россия):

Мне очень понравилось. На самом деле очень красиво здесь. Видно, что все оборудовано для детей, что дети очень стараются. Мы походили по кабинетам, посмотрели, очень здорово, мне кажется, очень интересно здесь учиться, очень увлекательно.

Арсений Тышкевич:

Мне понравилось больше всего, когда рассказывали про химию, показывали кабинеты, очень понравилось. Сейчас делаем робота, чтобы он ехал по черной линии, и программируем его. Проект «В основании будущего» через культурный обмен и образовательные инициативы призван укрепить международное сотрудничество, рассказать о богатом культурном наследии Беларуси, ее инновациях и возможностях для развития.

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:

Я думаю, что для технопарка это возможность не только показать свою деятельность, но и в будущем, конечно, получить какие-то новые контакты, новые взаимодействия. Не только в рамках нашей республики, но и в целом в Содружестве наших независимых государств.