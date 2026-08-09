5 учебных программ по ИИ планируют запустить в Национальном детском технопарке в 2026-м

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Национального детского технопарка Сергей Сачко.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Много говорят про искусственный интеллект в своих учебных программах. Как вы его используете?
Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:
В каждой учебной программе технопарка есть место для преподавания искусственному интеллекту. Более того, в следующем учебном году, который будет в сентябре, мы планируем пять таких образовательных смен. Мы сегодня видим, что это дело популярное, очень важное, нужное. Главное – в погоне за искусственным интеллектом не потерять, в первую очередь, свой интеллект. И я считаю, что это хороший помощник сегодня для человека. Какую-то работу он выполняет, но уверен, что он должен быть контролируемым.
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