5 учебных программ по ИИ планируют запустить в Национальном детском технопарке в 2026-м

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Национального детского технопарка Сергей Сачко.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

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