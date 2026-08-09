Команда из Национального детского технопарка представит Беларусь на Олимпиаде по ИИ в Казахстане

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: О чем как директор технопарка вы мечтаете? К чему еще стремитесь? Здание шикарное, лаборатории есть, вузы все заряжены, дети мотивированы, конкурс сумасшедший.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Национального детского технопарка Сергей Сачко.

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:

Мы уже столько проделали – страна, государство – чтобы ребята получили то, что сегодня есть, Национальный детский технопарк. Это очень важно в становлении каждого нашего учащегося учреждения. И хотелось бы получить какой-то значимый международный результат. Поэтому мы сейчас активно готовили нашу команду, команду нашей страны, которая представит наше государство на Олимпиаде по искусственному интеллекту, которая будет проходить в Казахстане в августе.

И также представит нашу страну на международном турнире по робототехнике, который будет также проходить в августе в Китайской Народной Республике. Хотелось бы, чтобы они достигли там определенного результата и приехали сюда с победой. Это в ближайшей перспективе.

А в дальнейшем – чтобы это взаимодействие (технопарк, вуз, предприятие) продолжалось. Ведь сегодня очень важно нам готовить профессионалов, которые в будущем будут в экономике нашей страны давать, я уверен, наилучший результат. И будут профессионалами своего дела. И мы будем гордиться ребятами, которые прошли обучение в Национальном детском технопарке.