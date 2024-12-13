Белорусская теннисная федерация подвела итоги года

Белорусская теннисная федерация торжественно подвела итоги уходящего года. Мероприятие приурочили еще к одной знаменательной дате – 30 лет со дня основания структуры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Традиционно лучшие из лучших были награждены почетными грамотами и подарками. 13 номинаций и, конечно, самая главная из них – «Лучший теннисист». Единогласным решением это звание получила первая ракетка мира Арина Соболенко. Ее коуч Антон Дубров признан тренером номер один. Также были отмечены молодые таланты. Юниором года стал Тихон Корень, а среди девушек Влада Разина. Председатель федерации Сергей Рутенко считает, что необходимо ярко и громко отмечать победы спортсменов и специалистов, так как это дополнительный стимул.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Хотим, чтобы те номинанты, которые заслужили сегодня здесь присутствовать и заслужили победы в своих номинациях, это правильно восприняли и для них это было дополнительным стимулом в следующем сезоне двигаться дальше и выше. Меня радует то, что, несмотря на все преграды и препоны, которые чинятся со стороны международных спортивных организаций, наши спортсмены продолжают идти вперед, растет молодежь. То количество побед, громких побед, хороших выступлений со стороны не только главных наших звезд, но и молодежи говорит о том, что мы развиваемся и в будущем можем претендовать на большие победы и большие титулы в мировом теннисе.