Чем живёт белорусский теннис и когда перестанут банить наших спортсменов? Интервью с Сергеем Рутенко

2024 год принес много поводов для гордости. Какие планы на 2025-й, кто растет и подтягивается к Арине Соболенко и когда международная федерация снимет бан, узнали у председателя Белорусской федерации тенниса Сергея Рутенко.

Все спортсмены абсолютно уверены, что результат рождается в конкуренции. Белорусский теннис славится своими сильными традициями, особенно в женском сегменте, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Юлия Силипицкая, ведущая:

2024 год удивил?

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:

Порадовали, безусловно, в первую очередь спортсмены как главные действующие лица в спорте. Традиционно у нас, конечно же, девушки наши показывают более высокий уровень. Тут бесспорно первый номер рейтинга Арины Соболенко, победы на «Гранд-слэмах», в престижных турнирах, «тысячниках».

Помимо этого, безусловно, хотелось бы также отметить наших девчат моложе. Фалей, Эвелина Ласкевич, Кристина Дмитрук. И очень порадовала Разина, которая, несмотря на все те препоны, которые чинятся со стороны европейской федерации, международной, сумела выйти в финал «мастерса» до 16 лет. И, конечно же, это очень порадовало нас. Мы коллективом всей федерации болели за нее.

Поэтому это такие приятные достижения. Не буду хорохориться, безусловно, были какие-то турниры внутри нашей страны, которые не совсем были удачными. В целом у нас было более 300 соревнований проведено по календарю федерации.

Мы должны понимать, что это не только в Минске. Мы понимаем важность регионов и, безусловно, здесь делаем большой акцент. Мы как раз, планируя нашу работу на 2025 год, на заседании правления федерации акцентировали внимание, что давайте будем смотреть, выравнивать качество турниров, не теряя сильно в количестве. Потому что можно заявить и 500 мероприятий, но по факту провести их меньше, поэтому акцентировали также, помимо остального, и на этом внимание регионов.