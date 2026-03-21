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Команда Президента Беларуси стала первым финалистом Республиканской хоккейной лиги

21 марта 2026 13:53
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Команда Президента Беларуси стала первым финалистом Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жаркое противостояние с дружиной Брестской области закончилось со счетом 3:1.

Команда Президента Беларуси стала первым финалистом Республиканской хоккейной лиги-2

Праздник спорта на «Олимпик-Арене» получился ярким и запоминающимся. Посмотреть любительский хоккей болельщики пришли семьями. Глава государства традиционно задавал тон.

Команда Президента Беларуси и дружина Брестской области встретились на льду «Олимпик-Арены».

Команда Президента Беларуси стала первым финалистом Республиканской хоккейной лиги-4

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации баскетбола:
Брестская команда в очень хорошей форме, очень хорошо катаются. Мы, даже наблюдая за матчем, это отметили. Ну и, в принципе, как всегда, можно сказать, это спортивный матч, но атмосфера на трибунах праздничная. Полные трибуны, все поддерживают команды, поэтому всегда с хорошим настроением. Хоккеисты, как всегда, молодцы, все на высочайшем уровне.

Лучшими игроками полуфинального поединка признаны Ярослав Масленников и Степан Горячевских – хоккеисты получили памятные призы от именитого биатлониста, серебряного призера Олимпийских игр Сергея Новикова. Праздник спорта и хоккея продолжится 1 апреля – в этот день начнется финальная серия.

# Хоккей # Хоккей Беларуси # Сергей Рутенко

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