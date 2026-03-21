Команда Президента Беларуси стала первым финалистом Республиканской хоккейной лиги

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Брестская команда в очень хорошей форме, очень хорошо катаются. Мы, даже наблюдая за матчем, это отметили. Ну и, в принципе, как всегда, можно сказать, это спортивный матч, но атмосфера на трибунах праздничная. Полные трибуны, все поддерживают команды, поэтому всегда с хорошим настроением. Хоккеисты, как всегда, молодцы, все на высочайшем уровне.

Лучшими игроками полуфинального поединка признаны Ярослав Масленников и Степан Горячевских – хоккеисты получили памятные призы от именитого биатлониста, серебряного призера Олимпийских игр Сергея Новикова. Праздник спорта и хоккея продолжится 1 апреля – в этот день начнется финальная серия.