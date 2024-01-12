Рождественский благотворительный турнир по единоборствам стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проводится уже в 10-й раз и посвящен светлой памяти Героя Беларуси Митрополита Филарета.

Данные соревнования пользуется популярностью у юных атлетов. Их мотивация предельно высока, ведь участники борются не только за медали, но и за возможность помочь своим ровесникам с ограниченными возможностями. Все сборы от проведения турнира будут направлены на приобретение необходимых средств для проживающих в домах-интернатах страны.

Александр Ширитон, протоиерей, ответственный по вопросам физической культуры и спорта в Минской епархии:

Мы все равно их вовлекаем в этот круг нашего общения и стараемся, в общем-то, их поддержать, чтобы в своей жизни они тоже испытывали такую радость и возможность в полной степени участвовать в общественной жизни.

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

У нас приедет около тысячи спортсменов детей с разных регионов Республики Беларусь и не только. Это у нас ежегодное культурно-спортивное мероприятие, которое призвано объединять во имя духовности, семьи, страны. Мне очень отрадно сказать, что в основном все это организовывают наши студенты – волонтеры.