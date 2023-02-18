ЗОЖ входит в моду. Больше 20% белорусов регулярно занимаются спортом

Новости Беларуси. «Всебелорусская студенческая лыжня» 18 февраля собрала рекордное число участников. Свыше тысячи молодых людей вышли на уникальный энергичный старт. Участие в состязаниях приняли студенты и преподаватели практически всех вузов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ходом гонки от старта до финиша проследила Оксана Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

Скользящей походкой по столичной лыжероллерной трассе в Веснянке студентам предложили преодолеть до пяти километров. Этой традиции уже четыре года. На этот раз небывалое число участников – больше тысячи. Здесь представлены практически все вузы.

Для тех, кто учит и учится, сегодня грандиозный зимний праздник. Один из самых массовых заездов года состоялся даже вопреки дождю. Участники соревнования шутят: чуть не пришлось переходить на воднолыжный спорт.

Кирилл Романов, декан факультета физического воспитания БГПУ:

Несмотря на погоду, сегодня немножко идет дождь, но лыжероллерные трассы не здесь, а и в Чижовке, они всегда готовы. Занимается не только молодежь, но и старшие поколения. Так что в этом плане для развития как студенческого и молодежного спорта условия созданы все. Только приходи.

Более тысячи студентов и преподавателей приняли участие во «Всебелорусской студенческой лыжне». Вырваться вперед и завоевать третье место удалось Александру Ходасу. За его плечами четыре года подготовки и абсолютный триумф в различных спартакиадах СДЮШОР Беларуси, биатлону, многоборью, лыжному спорту. На этом молодой спортсмен не останавливается, постоянно совершенствуется, ведь впереди заветная цель стать спасателем, где без быстроты и выносливости никак.

Александр Ходас, учащийся Солигорского государственного горно-химического колледжа:

Пусть встают с диванов, занимаются спортом. Спорт всех продвигает. Честно, если занимаешься спортом, тебе открыты везде дороги.

Лыжный спорт в Беларуси популярен. Настолько, что приверженцы здорового образа жизни разбирают лыжи в пунктах проката за считаные минуты.