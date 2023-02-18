ЗОЖ входит в моду. Больше 20% белорусов регулярно занимаются спортом
Новости Беларуси. «Всебелорусская студенческая лыжня» 18 февраля собрала рекордное число участников. Свыше тысячи молодых людей вышли на уникальный энергичный старт. Участие в состязаниях приняли студенты и преподаватели практически всех вузов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За ходом гонки от старта до финиша проследила Оксана Семашко.
Оксана Семашко, корреспондент:
Скользящей походкой по столичной лыжероллерной трассе в Веснянке студентам предложили преодолеть до пяти километров. Этой традиции уже четыре года. На этот раз небывалое число участников – больше тысячи. Здесь представлены практически все вузы.
Для тех, кто учит и учится, сегодня грандиозный зимний праздник. Один из самых массовых заездов года состоялся даже вопреки дождю. Участники соревнования шутят: чуть не пришлось переходить на воднолыжный спорт.
Кирилл Романов, декан факультета физического воспитания БГПУ:
Несмотря на погоду, сегодня немножко идет дождь, но лыжероллерные трассы не здесь, а и в Чижовке, они всегда готовы. Занимается не только молодежь, но и старшие поколения. Так что в этом плане для развития как студенческого и молодежного спорта условия созданы все. Только приходи.
Более тысячи студентов и преподавателей приняли участие во «Всебелорусской студенческой лыжне».
Вырваться вперед и завоевать третье место удалось Александру Ходасу. За его плечами четыре года подготовки и абсолютный триумф в различных спартакиадах СДЮШОР Беларуси, биатлону, многоборью, лыжному спорту. На этом молодой спортсмен не останавливается, постоянно совершенствуется, ведь впереди заветная цель стать спасателем, где без быстроты и выносливости никак.
Александр Ходас, учащийся Солигорского государственного горно-химического колледжа:
Пусть встают с диванов, занимаются спортом. Спорт всех продвигает. Честно, если занимаешься спортом, тебе открыты везде дороги.
Лыжный спорт в Беларуси популярен. Настолько, что приверженцы здорового образа жизни разбирают лыжи в пунктах проката за считаные минуты.
Сергей Репкин, ректор БГУФК:
Я сам часто катаюсь на лыжах. И дети уже с 4-5 лет на маленьких лыжах начинают заниматься со своими родителями, поэтому это массовый вид спорта. Что касается зимнего периода, я хочу отметить, что в нашей стране лыжи, биатлон набирают своих поклонников ежегодно.
Здоровый образ жизни все активнее входит в моду. Регулярно в стране занимаются физкультурой и спортом больше 20 % белорусов.
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