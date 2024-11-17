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Научный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта» в Минске собрал более 800 участников

17 ноября 2024 19:02
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Международный научный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта» на неделе проходил в Минске, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

В мероприятии приняли участие более 800 специалистов спортивной отрасли из 13 стран. За два дня было поднято около 80 тем, которые сегодня актуальны в мировом спорте и туризме. Современные технологии, методики, психология, киберспорт. Тренерские кадры и их подготовка – всегда насущный вопрос. 

Научный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта» в Минске собрал более 800 участников-2

Сергей Репкин, ректор Белорусского университета физической культуры и спорта: 
Это тренер настоящего и тренер будущего. В последнее время очень сильно внедряются в спортивную отрасль современные технологии, и искусственный интеллект не стоит на месте. Сейчас один из вопросов, что многие дети учатся в интернете, через YouTube-каналы и другие мессенджеры. А роль тренера, учителя какова? И мы опровергаем новомодные тренды, что сейчас всему можно научиться через интернет. Вот почему, собственно, мы в два дня уместили большое количество мастер-классов о том, что мы грамотно упаковываем эти знания.

# Сергей Репкин # Юлия Силипицкая

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