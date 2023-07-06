В Минской области уже намолотили около 10 тысяч тонн озимого ячменя

Новости Беларуси. В Беларуси ведется уборка озимого ячменя. Это самая скороспелая сельхозкультура. Она устойчива к засухе и дает хороший урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под озимый ячмень отведено 162 тысячи гектаров. В Минской области уже намолотили около 10 тысяч тонн. Сейчас комбайны работают на легких почвах.

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета:

Мы порядка недели убираем. В основном приступили южные регионы – Любанский, Солигорский, Клецкий, Несвижский. Сегодня выделить, какой из них лучше по уборке и урожайности, наверное, нельзя. Будем видеть по концу уборки озимого ячменя. Потому что мы приблизительно уже будем понимать, какая урожайность в целом по данной культуре. Мы ежегодно выполняем госзаказ по всем направлениям. И в этом году выполним. Это наше свято, мы обязаны это выполнять. И все настроены, чтобы прежде всего выполнить и обеспечить продовольственную безопасность нашей страны.

Озимый ячмень позволяет обеспечить животноводческую отрасль свежим кормом. В некоторых регионах приступили к уборке и других озимых культур – сурепицы и рапса.