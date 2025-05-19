В Минской области прошла масштабная инициатива «Сделаем посёлок чистым сами!»

Под маркой чистоты, порядка и качества! В Минской области прошла масштабная инициатива «Сделаем поселок чистым сами!» Традиционный субботник объединил тысячи жителей райцентров, городов и поселков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Присоединились парламентарии и депутаты местных советов. С хорошим и бодрым настроением поработали и в городском поселке Мачулищи.

Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Данное мероприятие сегодня проводится с участием депутатов всех уровней Республики Беларусь. Это депутаты Палаты представителей, областные депутаты, районные депутаты и сельские депутаты. И сегодня здесь присутствует большое количество неравнодушных белорусов, которые хотят сделать пускай маленький кусочек такой лесополосы в поселке Мачулищи, но чище, лучше. И тогда в нашей большой стране тоже будет чище и лучше.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Большинство из нас, к сожалению, люди сидячей работы. Ну, так получается. Конечно, мы двигаемся, стараемся заниматься спортом или еще какие-то прогулки. Но вот когда ты работаешь на свежем воздухе, в лесу, да еще с хорошим настроением, с пониманием того, что это действительно большое дело и польза для всей нашей страны…

В Минской области пройдет конкурс на лучший агрогородок. Определят и самое благоустроенное ветеранское подворье.