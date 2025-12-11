Молодёжный театр эстрады стал Заслуженным коллективом Республики Беларусь – поговорили с директором
Молодежному театру эстрады присвоено звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». О его достижениях, победах и планах поговорили с директором коллектива.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Медведев.
Александр Стасевич, ведущий:
Как долго коллектив шел к этому событию? И чем был наполнен 2025 год?
Сергей Медведев, директор заслуженного коллектива Республики Беларусь «Молодежный театр эстрады»:
Коллектив проделал определенный путь. Мы сейчас сыграем 29-й театральный сезон, то есть это 28 полноценных лет существования коллектива. И если когда-то это был просто период становления, осознания того, что появилась такая точка притяжения на карте города, на карте страны, потому что Театр эстрады – единственный в Беларуси.
Потом это был определенный путь поиска – своего пути, своего лица. Я хочу с убежденностью сказать, что сейчас наверняка это можно назвать путем развития и движения вперед.
Сергей Медведев:
Этот год, можно констатировать, что он для нас был довольно успешным. В самом начале года театр получил специальную премию Президента Республики Беларусь по поддержке деятелей культуры и искусства. Мы поучаствовали и получили дипломы лауреата в театральном фестивале «Перамога».
Участвовали в национальной театральной премии совсем недавно, и диплом лауреата, того самого бусла заветного получила художественная руководитель Владислава Артюковская за лучшую драматургию. Поэтому большой путь пройден, и присуждение этого почетного звания – это, я считаю, закономерный итог той работы, которая была проделана и ведется до сих пор.
Сергей Медведев:
Одним из первых мероприятий, которым мы начинаем череду новогодних праздников, это тот самый большой праздник, который мы очень просто назвали – «Большой новогодний корпоратив». Он пройдет на площадке Prime Hall.
Мы постарались уйти от театрального формата, чтобы те, кто придут к нам на этот «Большой корпоратив», смогли расслабиться со своими коллегами, со своими друзьями и родственниками. И почувствовать себя именно не в рамках концерта или театральной постановки, а именно в рамках корпоративного мероприятия, формирующего корпоративный дух, культуру.
Что еще подготовили в Театре эстрады для своей аудитории – смотрите в видео.