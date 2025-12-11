Молодёжный театр эстрады стал Заслуженным коллективом Республики Беларусь – поговорили с директором

Молодежному театру эстрады присвоено звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». О его достижениях, победах и планах поговорили с директором коллектива. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Медведев. Александр Стасевич, ведущий:

Как долго коллектив шел к этому событию? И чем был наполнен 2025 год?

Сергей Медведев, директор заслуженного коллектива Республики Беларусь «Молодежный театр эстрады»:

Коллектив проделал определенный путь. Мы сейчас сыграем 29-й театральный сезон, то есть это 28 полноценных лет существования коллектива. И если когда-то это был просто период становления, осознания того, что появилась такая точка притяжения на карте города, на карте страны, потому что Театр эстрады – единственный в Беларуси. Потом это был определенный путь поиска – своего пути, своего лица. Я хочу с убежденностью сказать, что сейчас наверняка это можно назвать путем развития и движения вперед.

Сергей Медведев:

Этот год, можно констатировать, что он для нас был довольно успешным. В самом начале года театр получил специальную премию Президента Республики Беларусь по поддержке деятелей культуры и искусства. Мы поучаствовали и получили дипломы лауреата в театральном фестивале «Перамога». Участвовали в национальной театральной премии совсем недавно, и диплом лауреата, того самого бусла заветного получила художественная руководитель Владислава Артюковская за лучшую драматургию. Поэтому большой путь пройден, и присуждение этого почетного звания – это, я считаю, закономерный итог той работы, которая была проделана и ведется до сих пор.