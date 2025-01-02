В Минске состоялась премьера детской новогодней сказки «Как медведь Потапыч Новый год спасал»

Премьера детской новогодней сказки «Как медведь Потапыч Новый год спасал» состоялась в Минске. Интерактивное представление собрало несколько сотен ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сценарию Змей Горыныч хотел испортить праздник и пленил все силы добра. Об этом узнает медведь, и вместе другими персонажами придумывает план по спасению Нового года. Роли в спектакле исполняют артисты Молодежного театра эстрады, которые с удовольствием покидают сцену, чтобы пообщаться со зрителями в зале.

Мне очень понравился сам спектакль и персонажи. И еще мне понравилось, что мы водили хоровод.

Сергей Медведев, Директор Молодежного театра эстрады:

Мы постарались подойти креативно к этому. Созданы уникальные костюмы под эту сказку. Замечательный сюжет, хорошая музыка. Это все-таки продукт, который делал театр эстрады, поэтому большой упор делается на песни и танцы. Ребята сами становятся участниками новогоднего представления. Участвуют с артистами в различных загадках, конкурсах, квестах.

Среди зрителей немало ребят, билеты которым приобрели спонсоры. Благотворительный марафон «Наши дети» – и здесь подарил радостные минуты праздника, для тех, кто в этом особо нуждается.