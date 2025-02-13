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В Брестском горисполкоме рассказали, какие категории специалистов смогут получить арендное жильё

13 февраля 2025 06:58
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В Бресте в 2025 году приступят к строительству нового путепровода через реку Муховец. Одна из ключевых артерий города свяжет центр с самым динамично развивающимся микрорайоном. В заречной части проживают более ста тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестском горисполкоме рассказали, какие категории специалистов смогут получить арендное жильё-2

Нынешний двухполосный мост не справляется с потоком транспорта. На подготовительный этап строительства выделено более 8,5 миллиона рублей – до конца года планируют приступить к работе, а завершить ее в 2027-м. Новый путепровод – это четыре полосы с широкой пешеходной зоной. Возводить его будут рядом с существующим – без остановки движения. Развитие получат и прилегающие территории. Также в Бресте значительно расширят перечень тех, кто сможет претендовать на арендное жилье. В планах – строительство первого 120-квартирного дома для самых востребованных специалистов.

В Брестском горисполкоме рассказали, какие категории специалистов смогут получить арендное жильё-4

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
На повестку дня выходят вопросы по обеспечению жильем работников брестского аэропорта, вторая категория – работники телерадиокомпаний или журналисты. Потому что большинство имеют возможность движения по стране, но нет квоты или возможности выделения арендного жилья. Третья – это тренеры в спортивных школах. Следующая категория, которую мы видим, определимся на системе жилищно-коммунального хозяйства. Вот эта категория в свое время имела возможность пользоваться арендным жильем, сегодня данные нормы не позволяют.

В Брестском горисполкоме рассказали, какие категории специалистов смогут получить арендное жильё-6

Квота для таких специалистов составит около 10 % от всего возводимого арендного жилья. Напомним, что по новому указу Президента местные власти могут самостоятельно определять профессиональные категории граждан, которым предоставляются квадратные метры, исходя из потребностей экономики и социальной сферы.

# Государственная политика # Сергей Лободинский

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