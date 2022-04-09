«Белфармация»: белорусам не стоит волноваться по поводу наличия лекарств в аптеках

Новости Беларуси. Белорусам не нужно волноваться по поводу наличия лекарств в аптеках. Министерство здравоохранения и «Белфармация» способны удовлетворить любой потребительский спрос. Это подтвердил гендиректор предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Сергея Литоша, для беспокойства нет причин. Любые вопросы – от логистики поставок медикаментов до увеличения их объемов и импортозамещения – оперативно решаются. Несмотря на то, что часть направлений для прохождения грузов закрылась, «Белфармация» работает над поиском альтернативных поставщиков. Ежедневно ведутся переговоры с зарубежными производителями лекарств. Не исключая, к примеру, Турцию, страны Средней Азии, Китай или Индию. На данный момент у предприятия есть много контрактов, в том числе и по расширению перечня лекарств.

Сергей Литош, генеральный директор РУП «Белфармация»:

Сложности, конечно, есть, но все они преодолимы. Мы работаем над тем, чтобы был минимум проблем с лекарственным обеспечением. Все вопросы, которые возникают с логистикой, мы решаем, находим альтернативные пути, альтернативные логистические цепочки, других поставщиков, если вдруг возникнет необходимость поиска. Также ищем поставщиков в странах азиатского региона: Турция, Средняя Азия, Китай, Индия. И у нас есть много контрактов с поставщиками медикаментов. Поэтому волноваться в данном случае не о чем, любые проблемы, которые могут возникнуть, будут решены, и мы обеспечим всем необходимым.

Сегодня перед отечественными фармпроизводителями и торговыми организациями стоит задача увеличить количество зарегистрированных препаратов. А потому перечень линеек, которые производят наши заводы, будет расширен. Не стоит белорусам опасаться и необоснованного роста цен на лекарства.