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Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?

20 августа 2023 17:39
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Новости Беларуси. Что посеешь – этот вопрос в поле зрения аграриев и ученых. Да и Президент недавно говорил о селекции отечественных семян, мол, надо встряхнуть ученых, чтобы не надо было уговаривать покупать свои. Но самое важное, что в нашей стране сумели сохранить советскую научную базу и производственные мощности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На этой ниве взрастили много достойных разработок. А значит, есть надежда, что выход будет найден.

Так что взращивают белорусские ученые и за кем победа в борьбе за родной урожай, наши корреспонденты взвесили все аргументы.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-1

Это хозяйство одно из самых крупных производителей птицы в Гомельской области. За нынешний сезон здесь планируют собрать 90 тысяч тонн зерна и кукурузы. Урожай должен полностью обеспечить птицефабрику кормом. Обойтись без семян импортной селекции здесь нельзя – аграрии используют разные технологии возделывания. А результат должен быть одинаково стабильным.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-4

Дмитрий Волков, главный агроном сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:
На традиционную обработку почвы мы используем сорта белорусской селекции как на зерновых, так и на рапсе. А уже, где мы уходим в технологию no-till, strip-till – это импортные селекции. Потому что там норма высева на порядок меньше и коэффициент кустистости больше. Импортные сорта более адаптированы к последним срокам сева.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-7

Конечно, стоимость импортных семян выше отечественных, но их урожайность пока покрывает разницу. Впрочем, в хозяйстве открыты к экспериментам. Каждый год засевают несколько полей новыми гибридами, тестируют и принимают решение о посадках на следующий год. Вот такие эксперименты в практической сфере, над теорией же работают ученые.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-10

«Эврика» – так называется один из созданных белорусскими исследователями сортов пшеницы. И не зря: селекция новых видов различных культур – настоящее открытие и прорыв. Специалисты Института земледелия находятся в постоянном научном поиске, чтобы попасть в настоящую зерновую точку, где сложится и урожайность, и устойчивость, и адаптивность.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-13

Сергей Кравцов, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Кроме Республики Беларусь наши сорта нашли и заняли свою нишу в Российской федерации, Казахстане и даже Европейском Союзе. Потому что у нас развита научно-техническая база. Развиты научные кадры, лаборатории, у нас создан генбанк. Построен фитотрон и резоктрон. Все необходимое для ученых у нас мирового уровня, что подтверждают посещения российских делегаций, европейских.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-16

В яровом севе этого года более 70 % заняли семена белорусской селекции. Детализируем: озимых по максимуму – отечественные около 60 %. Но оставляет желать лучшего доля озимого ячменя – всего 3 %. Кукурузные показатели в норме. Как и использование семян яровых культур.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-19

Наши ученые понимают, в чем корень проблемы и, что касается озимого ячменя, обещают подтянуть планку уже в ближайшее время. Даже ночной дождь не в силах остановить работы в селекционном комплексе. Пока земля еще влажная, почти все ученые работают под крышей, ведь им дорога каждая минута.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-22

Александр Зубкович, руководитель отдела ячменя НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Чтобы знать, как формируется урожайность у каждого образца, у каждого сорта(это важно для последующей селекции). Происходит вот такой вот анализ.

Здесь колос раскладывают буквально на молекулы. Ручная работа. Отделяют зерна от плевел. Чтобы добиться истины, изучают и органолептические свойства.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-25

Александр Зубкович:
Чтобы довести до посевных качеств селекционные образцы, мы используем специальную селекционную технику. Вот видите, такой маленький семяочистительный комплекс, в который поступает зерно, производится доработка: тут отделяются и ости, и мусор, и так далее. После первичной очистки вот уже мы видим почти готовые семена.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-28

Это предварительный питомник, в целом на научных плантациях все, как в хозяйствах: высаживают опытные сорта, дожидаются нивной кондиции и убирают, чтобы оценить весь путь нового образца. Это настоящий кастинг нового сорта, прежде чем он пробьется на подмостки хозяйственных просторов, проходит вот такие научные тернии.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-31

Игорь Сатюк, ведущий научный сотрудник отдела озимых зерновых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Для производства сорта нужно 12-15 лет, в данном случае убирается предварительный питомник, ПСИ – предварительное сортоиспытание. На основании этих результатов будет проводиться оценка пригоден сорт для передачи к сорту испытанию или нет.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-34

Чтобы урожай был гарантированно качественным, после долгого процесса выведения нового сорта селекционеры отправляют семена в Государственную инспекцию по испытанию и охране сортов растений. Здесь решаются их судьбы. Чтобы новичков включили в государственный реестр, они должны потеснить и превзойти уже те семена, которые используют в сельском хозяйстве.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-37

Татьяна Семашко, заместитель директора Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений:
Ежегодно где-то наш вот этот государственный реестр пополняется 200-230 сортов, из них также наши национальные сорта находят свое место. И это где-то треть от этих сортов. Национальные сорта создаются именно в условиях нашей Республики Беларусь. Соответственно, они адаптивны.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-40

Отличить отечественные семена от импортных можно и с помощью патриотических названий: «Буслик», «Зорка», «Таямніца», «Гаспадар», «Надзея», «Садружнасць». И это лишний раз доказывает, с каким трепетом ученые подходят к разработке. Санкционная политика – ускоритель для научного творчества. Тем более в семеноводстве есть к чему стремиться.

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?-43

Важно, чтобы все осознавали, что независимость в продовольствии – государственный приоритет. Особенно в то время, когда зерно не то, чтобы на вес золота, а оружие сделок и залог сытого завтра.

# Сельское хозяйство # общество # Диана Бычкова # Татьяна Семашко # Александр Зубкович # Сергей Кравцов # Дмитрий Волков # Фотофакт

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