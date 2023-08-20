Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?

Новости Беларуси. Что посеешь – этот вопрос в поле зрения аграриев и ученых. Да и Президент недавно говорил о селекции отечественных семян, мол, надо встряхнуть ученых, чтобы не надо было уговаривать покупать свои. Но самое важное, что в нашей стране сумели сохранить советскую научную базу и производственные мощности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На этой ниве взрастили много достойных разработок. А значит, есть надежда, что выход будет найден. Так что взращивают белорусские ученые и за кем победа в борьбе за родной урожай, наши корреспонденты взвесили все аргументы.

Это хозяйство одно из самых крупных производителей птицы в Гомельской области. За нынешний сезон здесь планируют собрать 90 тысяч тонн зерна и кукурузы. Урожай должен полностью обеспечить птицефабрику кормом. Обойтись без семян импортной селекции здесь нельзя – аграрии используют разные технологии возделывания. А результат должен быть одинаково стабильным.

Дмитрий Волков, главный агроном сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:

На традиционную обработку почвы мы используем сорта белорусской селекции как на зерновых, так и на рапсе. А уже, где мы уходим в технологию no-till, strip-till – это импортные селекции. Потому что там норма высева на порядок меньше и коэффициент кустистости больше. Импортные сорта более адаптированы к последним срокам сева.

Конечно, стоимость импортных семян выше отечественных, но их урожайность пока покрывает разницу. Впрочем, в хозяйстве открыты к экспериментам. Каждый год засевают несколько полей новыми гибридами, тестируют и принимают решение о посадках на следующий год. Вот такие эксперименты в практической сфере, над теорией же работают ученые.

«Эврика» – так называется один из созданных белорусскими исследователями сортов пшеницы. И не зря: селекция новых видов различных культур – настоящее открытие и прорыв. Специалисты Института земледелия находятся в постоянном научном поиске, чтобы попасть в настоящую зерновую точку, где сложится и урожайность, и устойчивость, и адаптивность.

Сергей Кравцов, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Кроме Республики Беларусь наши сорта нашли и заняли свою нишу в Российской федерации, Казахстане и даже Европейском Союзе. Потому что у нас развита научно-техническая база. Развиты научные кадры, лаборатории, у нас создан генбанк. Построен фитотрон и резоктрон. Все необходимое для ученых у нас мирового уровня, что подтверждают посещения российских делегаций, европейских.

В яровом севе этого года более 70 % заняли семена белорусской селекции. Детализируем: озимых по максимуму – отечественные около 60 %. Но оставляет желать лучшего доля озимого ячменя – всего 3 %. Кукурузные показатели в норме. Как и использование семян яровых культур.

Наши ученые понимают, в чем корень проблемы и, что касается озимого ячменя, обещают подтянуть планку уже в ближайшее время. Даже ночной дождь не в силах остановить работы в селекционном комплексе. Пока земля еще влажная, почти все ученые работают под крышей, ведь им дорога каждая минута.

Александр Зубкович, руководитель отдела ячменя НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Чтобы знать, как формируется урожайность у каждого образца, у каждого сорта(это важно для последующей селекции). Происходит вот такой вот анализ. Здесь колос раскладывают буквально на молекулы. Ручная работа. Отделяют зерна от плевел. Чтобы добиться истины, изучают и органолептические свойства.

Александр Зубкович:

Чтобы довести до посевных качеств селекционные образцы, мы используем специальную селекционную технику. Вот видите, такой маленький семяочистительный комплекс, в который поступает зерно, производится доработка: тут отделяются и ости, и мусор, и так далее. После первичной очистки вот уже мы видим почти готовые семена.

Это предварительный питомник, в целом на научных плантациях все, как в хозяйствах: высаживают опытные сорта, дожидаются нивной кондиции и убирают, чтобы оценить весь путь нового образца. Это настоящий кастинг нового сорта, прежде чем он пробьется на подмостки хозяйственных просторов, проходит вот такие научные тернии.

Игорь Сатюк, ведущий научный сотрудник отдела озимых зерновых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Для производства сорта нужно 12-15 лет, в данном случае убирается предварительный питомник, ПСИ – предварительное сортоиспытание. На основании этих результатов будет проводиться оценка пригоден сорт для передачи к сорту испытанию или нет.

Чтобы урожай был гарантированно качественным, после долгого процесса выведения нового сорта селекционеры отправляют семена в Государственную инспекцию по испытанию и охране сортов растений. Здесь решаются их судьбы. Чтобы новичков включили в государственный реестр, они должны потеснить и превзойти уже те семена, которые используют в сельском хозяйстве.

Татьяна Семашко, заместитель директора Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений:

Ежегодно где-то наш вот этот государственный реестр пополняется 200-230 сортов, из них также наши национальные сорта находят свое место. И это где-то треть от этих сортов. Национальные сорта создаются именно в условиях нашей Республики Беларусь. Соответственно, они адаптивны.

Отличить отечественные семена от импортных можно и с помощью патриотических названий: «Буслик», «Зорка», «Таямніца», «Гаспадар», «Надзея», «Садружнасць». И это лишний раз доказывает, с каким трепетом ученые подходят к разработке. Санкционная политика – ускоритель для научного творчества. Тем более в семеноводстве есть к чему стремиться.