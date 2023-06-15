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На встрече администрации Советского района с представителями КНР обсудили промышленное сотрудничество и проекты в образовании

15 июня 2023 15:02
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Промышленное сотрудничество и проекты в сфере образования. На базе научно-технологического парка БНТУ «Политехник» встретились руководство администрации Советского района с представителями района Няньша города Гуанчжоу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На встрече администрации Советского района с представителями КНР обсудили промышленное сотрудничество и проекты в образовании-1

Мероприятие организовано в рамках Белорусско-Китайского форума. Стороны сотрудничают с 2021 года, но это их первая официальная встреча. Представители районов обсудили научный и производственный потенциалы столичных предприятий, а также выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

На встрече администрации Советского района с представителями КНР обсудили промышленное сотрудничество и проекты в образовании-4

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
У нас более 240 предприятий, которые готовы сегодня работать, взаимодействовать, торговать, реализовывать различные проекты. Китайскую сторону также интересуют и гуманитарные проекты. В частности, у нас в районе успешно реализован проект 23-й гимназии, где дети изучают китайский язык. И потом получают приглашение в Китайскую Народную Республику для дальнейшего обучения.

На встрече администрации Советского района с представителями КНР обсудили промышленное сотрудничество и проекты в образовании-7

Также китайская делегация посетила столичную 23-ю гимназию, предприятие «Амкодор» и индустриальный парк «Великий камень».

# Беларусь-Китай # общество # Сергей Хильман # Фотофакт

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