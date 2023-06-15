На встрече администрации Советского района с представителями КНР обсудили промышленное сотрудничество и проекты в образовании

Промышленное сотрудничество и проекты в сфере образования. На базе научно-технологического парка БНТУ «Политехник» встретились руководство администрации Советского района с представителями района Няньша города Гуанчжоу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятие организовано в рамках Белорусско-Китайского форума. Стороны сотрудничают с 2021 года, но это их первая официальная встреча. Представители районов обсудили научный и производственный потенциалы столичных предприятий, а также выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

У нас более 240 предприятий, которые готовы сегодня работать, взаимодействовать, торговать, реализовывать различные проекты. Китайскую сторону также интересуют и гуманитарные проекты. В частности, у нас в районе успешно реализован проект 23-й гимназии, где дети изучают китайский язык. И потом получают приглашение в Китайскую Народную Республику для дальнейшего обучения.