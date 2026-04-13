«БизнесМАМА» – в Беларуси проходит конкурс идей и проектов среди женщин с детьми

Новая стратегия делает акцент не только на ценностях, но и на реальных механизмах поддержки. Один из таких примеров – возможность для женщин реализовать себя в бизнесе, не откладывая материнство «на потом». В Беларуси проходит второй сезон конкурса предпринимательских проектов «БизнесМАМА», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект объединяет усилия государства, общественных организаций и партнеров, чтобы помочь женщинам с детьми превратить идеи в работающие бизнес-модели. Для участия необходимо подать заявку и презентовать свою инициативу. Имена трех победительниц назовут в октябре – они получат экспертную поддержку, а также бонусы для старта. При этом финалистки первого сезона уже доказали: такой формат действительно работает. Как складывается их предпринимательский путь – в материале Алины Мычко.

Свои саженцы Майя Пашкевич растит по всем правилам – с любовью, вниманием и предпринимательской хваткой. Питомник декоративных и ягодных растений женщина открыла только в 2025 году – за это время хозяйство разрослось с 12 до 96 квадратов. Бизнес быстро приобрел масштаб семейного: пока Майя вникает в тонкости растениеводства, супруг отвечает за техническую часть. К растениеводству Майю тянуло с детства. Но вот о том, чтобы превратить увлечение в деньги, она задумалась только в декрете. Сначала в планах было выращивание тюльпанов. А потом Майя поставила перед собой более амбициозную цель и сделала ставку на многолетние растения. С бизнес-проектом пришла на конкурс «БизнесМАМА» – и вошла в число победительниц. Именно с этой точки и начался отсчет ее предпринимательской карьеры.

Майя Пашкевич:

Участие в конкурсе «БизнесМАМА» разделило, наверное, мою жизнь на до и после. Думала ли я о том, что я буду сейчас этим заниматься? Нет, конечно, не думала никогда. Но это дало толчок для дальнейшего развития и роста. Помимо того, что стала узнаваемой у себя в регионе, вошла в Совет по развитию предпринимательства при Полоцком исполкоме. Я приняла решение дальше развиваться в этом направлении, хоть и не имею аграрного образования. Возможность повторить этот путь и заявить о своем деле есть у каждой белоруски. Минэкономики принимает заявки на конкурс до 1 июля. Главное условие – быть мамой ребенка до трех лет. А вот ограничений по сфере – никаких. Жюри готово рассматривать все идеи: от хендмейда и кондитерских изделий до IT-решений и онлайн-школ.