Пример райцентра с развитой социальной инфраструктурой – что показали Лукашенко в Петрикове?
Главные новости этой субботы пришли из Петрикова. Этот 10-тысячный уютный городок на юге Беларуси – пример небольшого райцентра с развитой социальной инфраструктурой, ну или просто удобного и комфортного для жизни. 25 апреля это очередная локация большой командировки Президента по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Плановый визит в Петриковскую ЦРБ и разговор о местном положении дел. Если говорить о хирургах, то конкретно в этой клинике их пять. Кадрами в целом укомплектованы на 99 %. Район развивается, прирастает населением.
Большую часть в этом играет наличие Петриковского месторождения «Беларуськалия». По поручению Президента предприятие несет ответственность не только за саму сырьевую зону, но и за то, что вокруг нее. За комфорт и за качество жизни местных. Это к вопросу о социальной ответственности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждый год планируется мероприятие.
– Да, определены мероприятия, финансовая поддержка на закупку оборудования. За 2025 год мы здесь укомплектовали и нашу Петриковскую ЦРБ с учетом помощи «Беларуськалия». Разработаны мероприятия в комплектовании, в том числе и в нашей Петриковской ЦРБ, на территории района за счет помощи инвестиций «Беларуськалия».
– Сколько он в год вам выдает?
– На этот квартал мы определились, 1 миллион 200 тысяч белорусских рублей. Это сумма, которая подписана на договор, пойдет на строительство ФОКа.
– То есть это второй бюджет фактически?
– Да, это фактически на социальную сферу.
– Так как мы договорились, идем по программе сельского хозяйства.
А еще шеф предприятия мечты, как шутили за кадром, помогает и с АПК. Понимаете, эту тему обойти не могли хотя бы потому, что руководит Петриковским районом человек, который был назначен предриком в 2024-м прямо в поле и лично Президентом.
«С понедельника ты председатель». Лукашенко прямо в поле назначил нового главу Петриковского района.
А теперь он принимает решения о том, какие предприятия и с какими объединять. Александр Лукашенко в очередной раз напоминает: подходить нужно вдумчиво. Сельское хозяйство может и кажется простым, но ошибок, как и медицина, не прощает. К слову о ней. Президента пригласили на небольшую экскурсию по обновленному акушерско-гинекологическому корпусу. Главный здесь врач-сириец по рождению и белорус по паспорту. Полещук по душе.
– Ты главный здесь, да?
– Да.
– Позвольте представить, доктор Фади, родом из Сирии, 11 лет заведует отделением.
– Но туда мы тебя уже не отпустим. Он же работает нормально.
– Абсолютно.
– Я уже и гражданство получил, это большая честь для меня.
– Ну показывай, что у тебя.
– Значит, непосредственно входим в родильный блок.
– А жена где твоя работает?
– Здесь, в Петрикове.
– Белоруска она?
– Да, белоруска.
– С Полесья?
– Нет, с Гомеля.
– Это тоже Полесье. Самые лучшие люди у нас здесь. И вообще в мире таких нет, как полещуки. Это хорошо, что ты здесь оказался и живешь.
Сегодня, пока Мозырская больница на ремонте, здесь, в Петрикове, помимо своих, принимают будущих мам еще из шести районов. Здесь есть все для оказания помощи женщине в самый непростой, но важный момент жизни. Технологическое обеспечение, компетенции, чтобы и в сложной ситуации сохранить жизнь и маме, и младенцу.
Александр Лукашенко:
Сколько у тебя врачей?
– Четыре.
– И они способны любые операции, которые надо экстренно?
– Помогают.
– Проблем не было у вас?
– Нет, слава Богу, не было.
– Ну смотрите, потому что женщина, ребенок это…
– Нет, это святое.
– Смертность?
– Нет, нет, слава Богу.
– А роженицы?
– Нет, нет, нет.
– Молодцы.
– Но если очень, очень отягощенные роды и прочее?
– Второй и третий уровень.
Роль «Беларуськалия» в жизни Петрикова переоценить сложно. Петриковскую ЦРБ, кстати, тоже с их помощью укомплектовали. Для своих работников и не только, отстроили жилой район, а в нем вот такой дворец из детской мечты. Мечты тех, кто о таком в свое время и фантазировать не мог.
Ясли-сад № 2 рассчитан на 240 мест. На сегодняшний день с запасом. Столько детей здесь, конечно, не занимаются. Сад загружен на 67 %. Но, увидев эти кадры, есть ощущение, через непродолжительное время их станет больше. Ярко, просторно, функционально. Есть возможность для всестороннего развития малышей, занятий спортом. Свой бассейн, например.
Александр Лукашенко:
Кто умеет плавать? Умеешь? Ну плыви оттуда вот туда.
– Да, еще учиться и учиться. Мы стараемся.
– Ну ладно, плавайте, моржи.
С творческой реализацией дела получше, с небольшими техническими нюансами. Но даже они не испортили впечатление от точно самых трогательных кадров дня.
Александр Лукашенко:
Хоть со звуком не очень было, но мы все поняли. Это конфеты вам.
– Спасибо большое.
– Попробуйте, вам понравится.
– Спасибо.
– Вам спасибо.
И все же без физкультуры никуда. Все чемпионы когда-то были маленькими. И задача взрослых их развить и разглядеть. В малых городах таких возможностей, кажется, больше.
Лукашенко: лучшие спортсмены появляются в небольших городах и райцентрах.
От действующих чемпионов Беларуси Президенту передали подарок в финале визитов Петриков. Но и без этой медали эмоции от визита положительные. Когда результат есть, а здесь, очевидно, все путем, то все, что остается – держать планку, скрестив пальцы.
Тем временем большая командировка главы государства продолжается. На очереди – важнейший аспект успешного развития любого региона.