Пример райцентра с развитой социальной инфраструктурой – что показали Лукашенко в Петрикове?

Главные новости этой субботы пришли из Петрикова. Этот 10-тысячный уютный городок на юге Беларуси – пример небольшого райцентра с развитой социальной инфраструктурой, ну или просто удобного и комфортного для жизни. 25 апреля это очередная локация большой командировки Президента по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плановый визит в Петриковскую ЦРБ и разговор о местном положении дел. Если говорить о хирургах, то конкретно в этой клинике их пять. Кадрами в целом укомплектованы на 99 %. Район развивается, прирастает населением. Большую часть в этом играет наличие Петриковского месторождения «Беларуськалия». По поручению Президента предприятие несет ответственность не только за саму сырьевую зону, но и за то, что вокруг нее. За комфорт и за качество жизни местных. Это к вопросу о социальной ответственности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый год планируется мероприятие.

– Да, определены мероприятия, финансовая поддержка на закупку оборудования. За 2025 год мы здесь укомплектовали и нашу Петриковскую ЦРБ с учетом помощи «Беларуськалия». Разработаны мероприятия в комплектовании, в том числе и в нашей Петриковской ЦРБ, на территории района за счет помощи инвестиций «Беларуськалия».

– Сколько он в год вам выдает?

– На этот квартал мы определились, 1 миллион 200 тысяч белорусских рублей. Это сумма, которая подписана на договор, пойдет на строительство ФОКа.

– То есть это второй бюджет фактически?

– Да, это фактически на социальную сферу.

– Так как мы договорились, идем по программе сельского хозяйства.

А еще шеф предприятия мечты, как шутили за кадром, помогает и с АПК. Понимаете, эту тему обойти не могли хотя бы потому, что руководит Петриковским районом человек, который был назначен предриком в 2024-м прямо в поле и лично Президентом. «С понедельника ты председатель». Лукашенко прямо в поле назначил нового главу Петриковского района. А теперь он принимает решения о том, какие предприятия и с какими объединять. Александр Лукашенко в очередной раз напоминает: подходить нужно вдумчиво. Сельское хозяйство может и кажется простым, но ошибок, как и медицина, не прощает. К слову о ней. Президента пригласили на небольшую экскурсию по обновленному акушерско-гинекологическому корпусу. Главный здесь врач-сириец по рождению и белорус по паспорту. Полещук по душе.

– Ты главный здесь, да?

– Да.

– Позвольте представить, доктор Фади, родом из Сирии, 11 лет заведует отделением.

– Но туда мы тебя уже не отпустим. Он же работает нормально.

– Абсолютно.

– Я уже и гражданство получил, это большая честь для меня.

– Ну показывай, что у тебя.

– Значит, непосредственно входим в родильный блок.

– А жена где твоя работает?

– Здесь, в Петрикове.

– Белоруска она?

– Да, белоруска.

– С Полесья?

– Нет, с Гомеля.

– Это тоже Полесье. Самые лучшие люди у нас здесь. И вообще в мире таких нет, как полещуки. Это хорошо, что ты здесь оказался и живешь. Сегодня, пока Мозырская больница на ремонте, здесь, в Петрикове, помимо своих, принимают будущих мам еще из шести районов. Здесь есть все для оказания помощи женщине в самый непростой, но важный момент жизни. Технологическое обеспечение, компетенции, чтобы и в сложной ситуации сохранить жизнь и маме, и младенцу.

Александр Лукашенко:

Сколько у тебя врачей?

– Четыре.

– И они способны любые операции, которые надо экстренно?

– Помогают.

– Проблем не было у вас?

– Нет, слава Богу, не было.

– Ну смотрите, потому что женщина, ребенок это…

– Нет, это святое.

– Смертность?

– Нет, нет, слава Богу.

– А роженицы?

– Нет, нет, нет.

– Молодцы.

– Но если очень, очень отягощенные роды и прочее?

– Второй и третий уровень.

Роль «Беларуськалия» в жизни Петрикова переоценить сложно. Петриковскую ЦРБ, кстати, тоже с их помощью укомплектовали. Для своих работников и не только, отстроили жилой район, а в нем вот такой дворец из детской мечты. Мечты тех, кто о таком в свое время и фантазировать не мог. Ясли-сад № 2 рассчитан на 240 мест. На сегодняшний день с запасом. Столько детей здесь, конечно, не занимаются. Сад загружен на 67 %. Но, увидев эти кадры, есть ощущение, через непродолжительное время их станет больше. Ярко, просторно, функционально. Есть возможность для всестороннего развития малышей, занятий спортом. Свой бассейн, например.

Александр Лукашенко:

Кто умеет плавать? Умеешь? Ну плыви оттуда вот туда.

– Да, еще учиться и учиться. Мы стараемся.

– Ну ладно, плавайте, моржи. С творческой реализацией дела получше, с небольшими техническими нюансами. Но даже они не испортили впечатление от точно самых трогательных кадров дня. Александр Лукашенко:

Хоть со звуком не очень было, но мы все поняли. Это конфеты вам.

– Спасибо большое.

– Попробуйте, вам понравится.

– Спасибо.

– Вам спасибо.