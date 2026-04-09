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Как сохранить гармонию в семье? В Минске прошла встреча клуба поддержки женщин «Я – Новая!»

09 апреля 2026 07:37
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В Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей прошла встреча клуба «Я – Новая!» в рамках проекта Минской городской организации «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие посвятили жизни семьи, воспитывающей ребенка с особенностями развития.

Как сохранить гармонию в семье? В Минске прошла встреча клуба поддержки женщин «Я – Новая!»-2

В доверительной обстановке женщины обсуждали, как сохранить гармонию в семье и не потерять собственную идентичность среди повседневных забот. Психологи помогали найти пути выхода из состояния тревоги к осознанному принятию ситуации.

Наталья Новик, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь»:
Клуб «Я – Новая!» для женщин, которые оказались в нестандартных трудных ситуациях жизненных, для женщин, у которых не складываются семейные отношения, детско-родительские отношения. И состав женщин сменный. Мы работаем по запросу. Если появляются женщины, у которых есть определенная проблематика, то они группируются в небольшие группы для того, чтобы решить проблему.

Встреча завершилась экскурсией по центру: участницы познакомились с кабинетами психологической разгрузки, игровыми комнатами и специализированными залами, узнали о возможностях реабилитации и социальной адаптации для детей и их родителей.

Проект «Открытое знание. Тренд-баттл» прошел в Минске.

# РОО «Беларусь Русь» # Наталья Новик # Семья # Моя семья

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