Как сохранить гармонию в семье? В Минске прошла встреча клуба поддержки женщин «Я – Новая!»

В Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей прошла встреча клуба «Я – Новая!» в рамках проекта Минской городской организации «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие посвятили жизни семьи, воспитывающей ребенка с особенностями развития.

В доверительной обстановке женщины обсуждали, как сохранить гармонию в семье и не потерять собственную идентичность среди повседневных забот. Психологи помогали найти пути выхода из состояния тревоги к осознанному принятию ситуации.

Наталья Новик, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь»:

Клуб «Я – Новая!» для женщин, которые оказались в нестандартных трудных ситуациях жизненных, для женщин, у которых не складываются семейные отношения, детско-родительские отношения. И состав женщин сменный. Мы работаем по запросу. Если появляются женщины, у которых есть определенная проблематика, то они группируются в небольшие группы для того, чтобы решить проблему.

Встреча завершилась экскурсией по центру: участницы познакомились с кабинетами психологической разгрузки, игровыми комнатами и специализированными залами, узнали о возможностях реабилитации и социальной адаптации для детей и их родителей.