Рыбак поймал в Припяти сома длиной 2,3 метра

Рыбалка, которую точно запомнят надолго. В Гомельской области из Припяти достали сома длиной 2 метра 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рыбалка, которую точно запомнят надолго. В Гомельской области из Припяти достали сома длиной 2 метра 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кадрами уникального трофея мужчина поделился в соцсетях. Проплывавшие мимо очевидцы поинтересовались весом рыбы, на что получили честный ответ.
– А сколько кг?
– А кто его знает. Иди подними.2 метра 30 сантиметров!
– Это акула!
По оценке самого счастливчика, весить такой трофей может около 60 килограммов. Самое примечательное в этой истории – после короткой фотосессии огромного сома отпустили обратно в родную стихию.