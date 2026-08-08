Рыбак поймал в Припяти сома длиной 2,3 метра

Рыбалка, которую точно запомнят надолго. В Гомельской области из Припяти достали сома длиной 2 метра 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадрами уникального трофея мужчина поделился в соцсетях. Проплывавшие мимо очевидцы поинтересовались весом рыбы, на что получили честный ответ.

– А сколько кг?

– А кто его знает. Иди подними.2 метра 30 сантиметров!

– Это акула!

По оценке самого счастливчика, весить такой трофей может около 60 килограммов. Самое примечательное в этой истории – после короткой фотосессии огромного сома отпустили обратно в родную стихию.