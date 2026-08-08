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Рыбак поймал в Припяти сома длиной 2,3 метра

08 августа 2026 11:33
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Рыбалка, которую точно запомнят надолго. В Гомельской области из Припяти достали сома длиной 2 метра 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыбак поймал в Припяти сома длиной 2,3 метра-2

Кадрами уникального трофея мужчина поделился в соцсетях. Проплывавшие мимо очевидцы поинтересовались весом рыбы, на что получили честный ответ.

Рыбак поймал в Припяти сома длиной 2,3 метра-4

– А сколько кг?
– А кто его знает. Иди подними.2 метра 30 сантиметров!
– Это акула!

По оценке самого счастливчика, весить такой трофей может около 60 килограммов. Самое примечательное в этой истории – после короткой фотосессии огромного сома отпустили обратно в родную стихию.

# Рыбалка в Беларуси

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