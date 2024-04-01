В Беларуси действует весенний запрет на лов рыбы

Юлия Рогалинская, официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

В период весеннего запрета Государственная инспекция будет усиливать контроль на водоемах и водотоках, а также тесно сотрудничать с другими государственными органами и организациями, общественными инспекторами. Значительный вклад в охрану рыболовных объектов могут внести граждане и рыболовы-любители, сообщив о нарушении природоохранного законодательства по телефону доверия Государственной инспекции. Также в этот период Государственная инспекция уделит особое внимание проблеме использования запрещенных орудий рыболовства, таких как сети. Хранение запрещенных орудий рыболовства, в том числе и сетей, влечет также административную ответственность.