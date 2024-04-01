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В Беларуси действует весенний запрет на лов рыбы

01 апреля 2024 06:51
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Весенний запрет на рыбалку введен в Беларуси. Охранные меры применяются в связи с началом нереста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси действует весенний запрет на лов рыбы-1

Для каждой области действуют свои сроки. О необходимости соблюдать правила любительского рыболовства и ведения рыболовного хозяйства напоминают в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В Беларуси действует весенний запрет на лов рыбы-4

Юлия Рогалинская, официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
В период весеннего запрета Государственная инспекция будет усиливать контроль на водоемах и водотоках, а также тесно сотрудничать с другими государственными органами и организациями, общественными инспекторами. Значительный вклад в охрану рыболовных объектов могут внести граждане и рыболовы-любители, сообщив о нарушении природоохранного законодательства по телефону доверия Государственной инспекции. Также в этот период Государственная инспекция уделит особое внимание проблеме использования запрещенных орудий рыболовства, таких как сети. Хранение запрещенных орудий рыболовства, в том числе и сетей, влечет также административную ответственность.

В Беларуси действует весенний запрет на лов рыбы-7

Большинство видов рыб, которые обитают в водоемах Беларуси, нерестятся именно весной. Это один из наиболее важных периодов в их жизненном цикле. Дополнительные охранные мероприятия обеспечат возможность дать рыбе многочисленное потомство.

# Рыбалка в Беларуси # общество

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