В Беларуси действует весенний запрет на лов рыбы

Весенний запрет на рыбалку введен в Беларуси. Охранные меры применяются в связи с началом нереста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весенний запрет на рыбалку введен в Беларуси. Охранные меры применяются в связи с началом нереста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для каждой области действуют свои сроки. О необходимости соблюдать правила любительского рыболовства и ведения рыболовного хозяйства напоминают в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
Юлия Рогалинская, официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
В период весеннего запрета Государственная инспекция будет усиливать контроль на водоемах и водотоках, а также тесно сотрудничать с другими государственными органами и организациями, общественными инспекторами. Значительный вклад в охрану рыболовных объектов могут внести граждане и рыболовы-любители, сообщив о нарушении природоохранного законодательства по телефону доверия Государственной инспекции. Также в этот период Государственная инспекция уделит особое внимание проблеме использования запрещенных орудий рыболовства, таких как сети. Хранение запрещенных орудий рыболовства, в том числе и сетей, влечет также административную ответственность.
Большинство видов рыб, которые обитают в водоемах Беларуси, нерестятся именно весной. Это один из наиболее важных периодов в их жизненном цикле. Дополнительные охранные мероприятия обеспечат возможность дать рыбе многочисленное потомство.