Брестская крепость, концерт-реквием и хоккей. О чем Лукашенко говорил с главой Татарстана?

Сохранение исторической памяти, новые спортивные ориентиры и стратегические точки роста. Глобальную союзную повестку 25 мая Президент Александр Лукашенко обсудил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот российский регион уже много лет остается одним из ключевых и наиболее успешных партнеров нашей страны. Прочные экономические контакты и давние межрегиональные отношения способствуют активному союзному сотрудничеству по самым разным трекам. Однако ключевой темой сегодняшней встречи стала именно защита общего исторического наследия. Перед приездом во Дворец Независимости Рустам Минниханов посетил Брестскую область. На западе Беларуси руководитель Татарстана провел серию официальных встреч, а также впервые побывал в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Цитадель известна во всем мире не стенами, а непоколебимостью человеческого мужества. Знаково, что одним из ее последних защитников в 1944 году стал Герой Советского Союза майор Петр Гаврилов, уроженец Татарстана. Взаимным шагом в укреплении этой памяти стал недавний культурный проект. В Казани белорусские артисты представили масштабный концерт-реквием «Каждый третий», который получил мощный эмоциональный отклик у российских зрителей и стал живым сценическим воплощением нашей неделимой истории.

– Я вам очень благодарен за то, что вы в центре России приняли наших артистов с великим концертом.

– Настолько это надо видеть... Мы много мероприятий проводим. Но это некий ликбез был нам. Как надо все-таки, чтобы это все ложилось...

– Мы знали, куда мы едем. Молодцы, что побывали в Брестской крепости. Подробности. Это не первый визит главы Татарстана в Беларусь. До этого он приезжал в Минск в апреле 2023 года, а белорусский лидер посещал с визитом Татарстан в октябре 2024-го, где прошел саммит БРИКС. За первые три месяца нынешнего года двусторонний товарооборот составил почти 200 млн долларов, белорусский экспорт превысил 115 млн долларов. Причем белорусский экспорт превысил 115 млн. Основу наших поставок составляют сельскохозяйственные машины, комплектующие и молочная продукция. Минск и Казань постоянно расширяют список встречных предложений. Сегодня партнеры видят огромный потенциал в углублении промышленной кооперации, создании совместных импортозамещающих производств. Мы многому учимся у Беларуси! Минниханов рассказал о перспективных направлениях сотрудничества. Встреча прошла в теплой атмосфере. А Александр Лукашенко даже пошутил о том, что Татарстан «расстроил всю Беларусь». Здесь речь о хоккее.