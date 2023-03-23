Салаты, рукола, даже морковь. Рассказываем, что можно выращивать в марте

Традиционно посевы семян на рассаду начинаются в первом весеннем месяце. Спешим вас обрадовать – не стоит ограничиваться посадкой овощей только в ящиках, некоторые культуры уже смело можно сажать в теплицы и даже в открытый грунт. Здоровая рассада – залог хорошего урожая.

Руслан Шайкин, общественный эколог Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Выращивание самой рассады – это один из важных факторов в выращивании овощных культур. Большинство овощных культур теплолюбивы, например, томаты, перец, баклажаны. Поэтому при проращивании желательно придерживаться температуры где-то +25 и выше. Когда они проросли, температура снижается примерно до +15 градусов, это способствует лучшему развитию растения и корневой системы в том числе. Отобрать лучшие ростки и избавиться от тех, что недостаточно развились, помогает пикировка. Если заболел один росток, то он заражает и другие. Кстати, будьте внимательны, так как некоторые виды овощных культур переносят пикировку плохо.

Руслан Шайкин:

Пикировка – это такой процесс, когда пересаживается растение на другое место и в этот период подрезается основной корешок. Некоторые овощные культуры имеют стержневую систему, то есть корешок уходит в землю. И если ее пикировать, основной корешок практически не развивается, а развиваются боковые корешки. Таким образом развивается мочковатость корневой системы, и это способствует более эффективному впитыванию различных полезных веществ из почвы. Необходимо помнить, что при прорастании рассады не нужно подкармливать эти семена вообще. Само растение развивается из семечка, а в семени уже изначально содержатся все необходимые питательные вещества. Теплицу по назначению вовсю можно использовать уже с марта. Сеять можно все салаты, руколу, шпинат и не только.