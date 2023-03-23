Салаты, рукола, даже морковь. Рассказываем, что можно выращивать в марте
Традиционно посевы семян на рассаду начинаются в первом весеннем месяце. Спешим вас обрадовать – не стоит ограничиваться посадкой овощей только в ящиках, некоторые культуры уже смело можно сажать в теплицы и даже в открытый грунт. Здоровая рассада – залог хорошего урожая.
Руслан Шайкин, общественный эколог Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Выращивание самой рассады – это один из важных факторов в выращивании овощных культур. Большинство овощных культур теплолюбивы, например, томаты, перец, баклажаны. Поэтому при проращивании желательно придерживаться температуры где-то +25 и выше. Когда они проросли, температура снижается примерно до +15 градусов, это способствует лучшему развитию растения и корневой системы в том числе.
Отобрать лучшие ростки и избавиться от тех, что недостаточно развились, помогает пикировка. Если заболел один росток, то он заражает и другие. Кстати, будьте внимательны, так как некоторые виды овощных культур переносят пикировку плохо.
Руслан Шайкин:
Пикировка – это такой процесс, когда пересаживается растение на другое место и в этот период подрезается основной корешок. Некоторые овощные культуры имеют стержневую систему, то есть корешок уходит в землю. И если ее пикировать, основной корешок практически не развивается, а развиваются боковые корешки. Таким образом развивается мочковатость корневой системы, и это способствует более эффективному впитыванию различных полезных веществ из почвы. Необходимо помнить, что при прорастании рассады не нужно подкармливать эти семена вообще. Само растение развивается из семечка, а в семени уже изначально содержатся все необходимые питательные вещества.
Теплицу по назначению вовсю можно использовать уже с марта. Сеять можно все салаты, руколу, шпинат и не только.
Руслан Шайкин:
Среди овощных культур есть достаточно холодостойкие, например, морковь может сажаться уже в марте. Морковь, укроп, редис можно посадить, даже пока еще снег не сошел. В некоторых случаях их даже засыпают снегом. Семена проходят своего рода стратификацию, то есть приспособление к окружающей среде, чтобы лучше прорастать.
Такой способ посадки культур также имеет право на жизнь. Однако учитывайте заранее, что при таянии снега овощи могут быть не на своем изначальном месте, а, например, на грядке с чесноком.
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