Почему минские скейтеры полюбили парк Уго Чавеса? Узнали, как оборудовали спортивную зону

Скейтерское движение, самокатный спорт все активнее развиваются в Беларуси. Уже действует более десятка площадок для катания. На них райдеры – так называют гонщиков – оттачивают свои самые смелые трюки. Особенно полюбился экстремалам новый парк Уго Чавеса в Минске под открытым небом.
Его площадь – более 23 гектаров, есть где разогнаться. Проект начали реализовывать в марте 2023 года. За 13 месяцев его удалось полностью завершить. Теперь это настоящее пространство для отдыха и увлекательных тренировок.
Руслан Косевич, заместитель генерального директора, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
Парк имени Уго Чавеса располагается в границах улиц Неманской, Лидской, Колесникова и Казимировской. Поделен на несколько зон. Это зона аттракционов; спортивная зона, которая включает в себя велодорожку, скейтпарк и воркаут-площадку. Это новый район для Минска. Здесь очень много молодежи, поэтому такие площадки очень актуальны.
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