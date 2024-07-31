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Почему минские скейтеры полюбили парк Уго Чавеса? Узнали, как оборудовали спортивную зону

31 июля 2024 08:49
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Скейтерское движение, самокатный спорт все активнее развиваются в Беларуси. Уже действует более десятка площадок для катания. На них райдеры – так называют гонщиков – оттачивают свои самые смелые трюки. Особенно полюбился экстремалам новый парк Уго Чавеса в Минске под открытым небом.

Почему минские скейтеры полюбили парк Уго Чавеса? Узнали, как оборудовали спортивную зону-1

Его площадь – более 23 гектаров, есть где разогнаться. Проект начали реализовывать в марте 2023 года. За 13 месяцев его удалось полностью завершить. Теперь это настоящее пространство для отдыха и увлекательных тренировок.

Почему минские скейтеры полюбили парк Уго Чавеса? Узнали, как оборудовали спортивную зону-4

Руслан Косевич, заместитель генерального директора, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
Парк имени Уго Чавеса располагается в границах улиц Неманской, Лидской, Колесникова и Казимировской. Поделен на несколько зон. Это зона аттракционов; спортивная зона, которая включает в себя велодорожку, скейтпарк и воркаут-площадку. Это новый район для Минска. Здесь очень много молодежи, поэтому такие площадки очень актуальны.

Подробности в видео.

# Скейтбординг # общество # Руслан Косевич # Алина Трус

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