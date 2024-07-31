Почему минские скейтеры полюбили парк Уго Чавеса? Узнали, как оборудовали спортивную зону

Скейтерское движение, самокатный спорт все активнее развиваются в Беларуси. Уже действует более десятка площадок для катания. На них райдеры – так называют гонщиков – оттачивают свои самые смелые трюки. Особенно полюбился экстремалам новый парк Уго Чавеса в Минске под открытым небом.

Его площадь – более 23 гектаров, есть где разогнаться. Проект начали реализовывать в марте 2023 года. За 13 месяцев его удалось полностью завершить. Теперь это настоящее пространство для отдыха и увлекательных тренировок.