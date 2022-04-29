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В Минске включили фонтаны. Сколько они будут работать?

29 апреля 2022 18:25
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Новости Беларуси. Излюбленное место отдыха минчан. Фонтаны в Минске начали свою работу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске включили фонтаны. Сколько они будут работать?-1

Всего на балансе «Минскзеленстроя» 38 фонтанов. Ими управляют специалисты городской службы. Все происходит автоматически. Есть специальная программа. Можно рассчитать напор воды, длительность и саму картинку водного представления. Для желающих увидеть водное шоу своими глазами график работы размещен на сайте «Минскзеленстроя». Сезон фонтанов продлится до конца сентября.  

В Минске включили фонтаны. Сколько они будут работать?-4

Руслан Косевич, главный инженер «Минскзеленстроя»:  
Прошли расконсервацию, после этого они прошли должным образом техническое обслуживание – замена запасных частей, мойка чаш фонтанов.  

# Фонтаны Минска # общество # Руслан Косевич # Юлия Прима # Фотофакт

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