В Минске включили фонтаны. Сколько они будут работать?

Новости Беларуси. Излюбленное место отдыха минчан. Фонтаны в Минске начали свою работу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего на балансе «Минскзеленстроя» 38 фонтанов. Ими управляют специалисты городской службы. Все происходит автоматически. Есть специальная программа. Можно рассчитать напор воды, длительность и саму картинку водного представления. Для желающих увидеть водное шоу своими глазами график работы размещен на сайте «Минскзеленстроя». Сезон фонтанов продлится до конца сентября.