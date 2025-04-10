Стало известно, когда в минских парках запустят аттракционы

Аттракционы в столице запустят в два этапа. В трех парках – Челюскинцев, Уго Чавеса и имени 900-летия Минска – планируется начать сезон в конце апреля, в зависимости от погодных условий. А вот аттракционы в парке Горького заработают после реконструкции, предположительно, в начале мая. Сейчас идет тестирование и подготовка оборудования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Установлены посадочные модули, проверяется иллюминация, проводятся испытания. Всего на балансе предприятия «Минскзеленстрой» 58 аттракционов. К сезону будет установлено несколько новинок.

Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Мы стараемся свой парк аттракционов обновлять ежегодно. В прошлом году было списано два аттракциона, это аттракционы «Вальс» и «Лебеди». На их место закуплены аналогичные новые аттракционы. Плюс ко всему ждем поставку в третьем квартале в парк Челюскинцев аттракциона «Микс» белорусского производства. И к началу сезона в парке Горького появится аттракцион «Драконы».

График работы парков не изменится. Цены также останутся на прежнем уровне.