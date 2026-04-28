Парк Уго Чавеса в Минске увеличится на 28 гектаров, рассказали в «Минскзеленстрое»

Как Минск зарабатывает на настроении и почему именно сейчас начинается его туристический пик? Об этом и не только поговорили с экспертами в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Как обновится к этому сезону парк Уго Чавеса?