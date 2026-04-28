Парк Уго Чавеса в Минске увеличится на 28 гектаров, рассказали в «Минскзеленстрое»

Как Минск зарабатывает на настроении и почему именно сейчас начинается его туристический пик? Об этом и не только поговорили с экспертами в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Как обновится к этому сезону парк Уго Чавеса?
Какой будет обновленная площадка у Дворца спорта в Минске? Побывали на месте – вот что уже изменилось.
Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию четвертую очередь строительства парка имени Уго Чавеса. Парк увеличится на 28 гектаров. В парке появится хоккейная площадка, лыжероллерная трасса протяженностью 1 200 метров, велодорожка протяженностью 2 километра. Также появятся зоны для пляжного волейбола, для пляжного футбола. Зона для занятий баскетболом, стритболом, воркаут-площадка, тренажеры. Площадь парка составит более 50 гектаров. Получится один из крупнейших парков нашей столицы.