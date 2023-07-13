Руслан Алехно: почему белоруски самые красивые в мире и какой хит ждёт каждый на «Славянском базаре»

Пообщались с артистом, который спел настоящий гимн красоте белорусок. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Руслан Алехно.

Руслан Алехно, заслуженный артист Республики Беларусь:

Я считаю, что белорусские девушки – самые красивые девушки в мире. Эта любовь, атмосфера радости, праздника, которую каждый из нас ждет из года в год, приезжая в солнечный Витебск, наслаждаясь общением друг с другом, радостными встречами друзей, обретая новых друзей. Это атмосфера, которая помогает мне жить и ждать следующего фестиваля из года в год. Ожидание фестиваля – это как традиция, потому что «Славянский базар» несет и культуру, и ценности, и традиции, вне зависимости от вероисповедания, национальностей, конфессий. Это то, что объединяет, а объединяет нас музыка, искусство и фестиваль «Славянский базар». Александр Меженный, ведущий:

Руслан, как часто бываешь на малой родине? Как Бобруйск? Это лучший город Земли?

Руслан Алехно:

У каждого своя малая родина. Где бы ты ни находился, где бы ты ни жил, она всегда одна. Это то место, воспоминания о котором греют душу, сердце. У меня по традиции после «Славянского базара» обязательный приезд в Бобруйск. Я не частый гость в Бобруйске, но я не забываю малую родину и не забываю Беларусь. Я буду продолжать делать все что в моих силах для Родины. Ольга Бурлакова, ведущая:

19-й раз ты участвуешь в «Славянском базаре», в следующем году будет юбилей. Можешь проанализировать, как было в первый раз и как сейчас вырос фестиваль, что изменилось? Руслан Алехно:

Меняется время, меняются поколения, приходят новые артисты. Остается неизменным фестиваль, который открывает многие новые имена, которые будут представлять нашу Беларусь на других конкурсах, площадках, прославлять культуру нашей страны, традиции, ценности. Ведь сколько эта сцена родила артистов, нынче известных не только на постсоветском пространстве, но и во многих других странах. Каждый год фестиваль «Славянский базар» открывает и расширяет горизонты, меняется концепция. Но несменными остаются традиции, заложенные нашими предками, которые мы, молодое поколение, обязаны сохранить и, возможно, приумножить, передать молодым артистам. Ведь «Славянский базар» – это фестиваль музыки.

Александр Меженный:

Насколько сегодняшняя молодежь подпитывает энергетикой? Что ты готов им пожелать? Руслан Алехно:

Я хочу пожелать современному поколению только одного. Если вы считаете, что вы и ваша музыка нужна, то пусть так и будет. Зритель всегда был индикатором той и иной музыки, которую он хотел слушать. Но классика остается классикой. С каждым годом хорошее вино становится дороже, поэтому нам нужно не забывать наших учителей, таких как Анатолий Иванович Ярмоленко, ансамбль «Песняры», «Верасы». Когда-то каждый из них вложил в меня свой опыт, душу. Я буду всегда чтить эту память. У нашей страны достойное будущее в плане музыки. Есть потрясающе талантливая молодежь. Смотришь и поражаешься: в кого у этой маленькой девочки такой большой потенциал. И гордишься этим. Потрясающе, что есть такие люди, артисты. Наша Беларусь родила огромное количество талантов, еще не изведанных нами. Но мы их обязательно найдем и обязательно им поможем, и они будут будущим нашей страны.