«Мы это делаем для наших детей». В Хатыни появилась еловая аллея, высаженная белорусскими артистами

Новости Беларуси. Мы за мир и созидание во всех проявлениях. Это на неделе еще раз доказали и белорусские артисты, которые решили поучаствовать в акции «Тысяча деревьев памяти», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для этого они приехали в Хатынь. В результате такого творческого подхода в мемориальном комплексе появилась новая еловая аллея.

Вдохновил на такую благую миссию во время республиканского субботника глава государства. Александр Лукашенко предложил неравнодушным к местам исторической памяти белорусам внести свой вклад в благоустройство мемориального комплекса «Хатынь». Анатолий Маркевич: «Мы понимаем свою принадлежность и ответственность за развитие государства». Подробности здесь.

Руслан Алехно, певец:

Стоя здесь, ощущая эту дрожь, где была пролита кровь наших предков, участвуя в такого рода акциях, это долг каждого из нас, потому что сюда будут приезжать наши дети, дети наших детей. И мы обязаны передавать им эту традицию, чтобы они это берегли.

Александра Гайдук, певица, актриса, телеведущая:

Такое нельзя забывать, будут помнить о тех ужасах той страшной войны. О сотнях тысяч замученных, растерзанных, расстрелянных, сожженных. Наверное, для того, чтобы такое больше никогда не повторялось на нашей земле.

Андрей Гузель, продюсер:

Сжигали дома, семей, детей, женщин. И если мы не будем это помнить, об этом заботиться, мы потеряем свое будущее. У нас не будет мира на земле. И наши дети не будут счастливы, поэтому мы это делаем для наших детей, чтобы они помнили это, любили и знали об этом.