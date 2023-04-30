«Мы это делаем для наших детей». В Хатыни появилась еловая аллея, высаженная белорусскими артистами
Новости Беларуси. Мы за мир и созидание во всех проявлениях. Это на неделе еще раз доказали и белорусские артисты, которые решили поучаствовать в акции «Тысяча деревьев памяти», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для этого они приехали в Хатынь. В результате такого творческого подхода в мемориальном комплексе появилась новая еловая аллея.
Вдохновил на такую благую миссию во время республиканского субботника глава государства. Александр Лукашенко предложил неравнодушным к местам исторической памяти белорусам внести свой вклад в благоустройство мемориального комплекса «Хатынь».
Анатолий Маркевич: «Мы понимаем свою принадлежность и ответственность за развитие государства». Подробности здесь.
Руслан Алехно, певец:
Стоя здесь, ощущая эту дрожь, где была пролита кровь наших предков, участвуя в такого рода акциях, это долг каждого из нас, потому что сюда будут приезжать наши дети, дети наших детей. И мы обязаны передавать им эту традицию, чтобы они это берегли.
Александра Гайдук, певица, актриса, телеведущая:
Такое нельзя забывать, будут помнить о тех ужасах той страшной войны. О сотнях тысяч замученных, растерзанных, расстрелянных, сожженных. Наверное, для того, чтобы такое больше никогда не повторялось на нашей земле.
Андрей Гузель, продюсер:
Сжигали дома, семей, детей, женщин. И если мы не будем это помнить, об этом заботиться, мы потеряем свое будущее. У нас не будет мира на земле. И наши дети не будут счастливы, поэтому мы это делаем для наших детей, чтобы они помнили это, любили и знали об этом.
Руслан Чернецкий, заслуженный артист Беларуси:
Это наша, я считаю, непосредственная обязанность, нашего поколения, следующего. Не забывать тех людей, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили в мире. И как раз сейчас мы просто обязаны сами помнить об этом и напоминать всему миру.
Игорь Луцкий в Хатыни: «Трагическая память должна оставаться, чтобы не повторить, чтобы уроки извлекали».