Когда в Беларуси вырастет рождаемость? Демографический прогноз

Великая Отечественная стала страшной трагедией для Беларуси: погиб каждый третий. Война не только забрала жизни, она прервала естественный прирост. Так образовалась первая демографическая яма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно это «демографическое эхо» – волны спадов и подъемов рождаемости – мы наблюдаем до сих пор. Демографические циклы, сформировавшиеся после войны, накладываются друг на друга. И сегодня, спустя десятилетия, мы переживаем очередной виток этого цикла. Каждый следующий год нынешней пятилетки среди соискателей рабочих мест будет все больше молодежи. Причина – всплеск рождаемости, наблюдавшийся в стране 16-19 лет назад. По оценкам экспертов, эта тенденция продлится примерно до 2035 года. Эксперты называют грядущее десятилетие «золотым» для рынка труда.

Вне зависимости от взлетов и падений шкалы, отражающей количество населения, демографическая политика остается национальным приоритетом Беларуси. Утверждена госпрограмма до 2030 года с бюджетом в 1,6 млрд рублей. В нее входят проекты: «Содействие материальному благополучию семьи», «Время семейных ценностей» и «У вас будет ребенок!». И это яркий пример того, что поддержка комплексная. Важна как финансовая составляющая, так и информационное сопровождение, а также понимание того, что на этом нелегком, но, безусловно, счастливом пути, можно рассчитывать на государство.

Однако меры поддержки дадут максимальный эффект, когда будет повышена рождаемость. По прогнозам, пик придется на 2039-2054 годы, когда количество женщин в детородном возрасте будет максимальным.

До пика еще есть время, а сейчас, в золотое десятилетие для белорусского рынка труда, на него активно выходит молодежь, рожденная в годы предыдущего всплеска. За первые полгода 2026-го трудоустроились уже около 36 тысяч молодых людей – на 13 % больше, чем в прошлом году.

И тут встает логичный вопрос: где и как молодежь может получить качественное образование, чтобы стать теми специалистами, которые будут нужны экономике через 10-15 лет?