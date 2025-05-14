«Возраст имеет значение». Врач объяснила, почему не нужно откладывать рождение детей

Елена Спиридонова, заведующая родовым отделением Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя», кандидат медицинских наук:

Возраст имеет значение. Любая соматическая патология – с годами, к сожалению, мы здоровее не становимся. Поэтому это все нужно учитывать, не стоит оттягивать возраст наступления первой беременности как можно дальше. Не надо ставить, что это выбор: карьера и рождение ребенка. Пожалуйста, у нас и детский садик доступен, и школьное образование, декретный отпуск. То есть у нас в стране в этом плане социальная защита достаточно развита.

Другое дело, что, может быть, люди некоторые воспринимают семью, как в сказках хэппи-энд – это они поженились. А ведь это только начало. Семья – это ответственность, это труд, но труд может быть огромным удовольствием. Труд, который приносит потом такие плоды, как дети, как большая семья, такие ценности, которые нельзя оценить никакими деньгами, то есть сколько стоит верность, сколько стоит поддержка, сколько стоит доброта. Это ведь вообще не про материальные ценности, но это самое основное. Если человек это понимает, когда он еще молод, то жить для себя можно и строя свое будущее. Ведь большие дела делаются малыми шажками, поэтому по кирпичику, по кирпичику он выстраивает и потом получает такой результат.