Как выхаживают детей с минимальным весом – рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»

У нас в стране уделяется огромное внимание созданию условий для рождения здоровых детей. Об этом и поговорили с нашей гостьей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Спиридонова, заведующая родовым отделением республиканского научно-практического центра «Мать и дитя», кандидат медицинских наук.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Скажите, этот год, 2024-й, он как-то отметился? Больше рождаемость в нашей стране?

Елена Спиридонова, заведующая родовым отделением республиканского научно-практического центра «Мать и дитя», кандидат медицинских наук:

За 2024 год у нас в нашем центре родилось более 3000 маленьких белорусов. В сравнении с прошлым годом отмечается порядка 10 % увеличения рождаемости деток именно у нас в центре. Но к нам приезжают рожать со всей страны.

Юрий Царев, ведущий:

Но это очень здорово, потому что, смотрите, когда человек живет комфортно, то это предрасполагает к продолжению рода, по сути дела. И я знаю, что центр славится не только тем, что принимает роды обычных белорусов, но и бывают еще, скажем так, особенные случаи. Например, если детки рождаются с малым весом. И я знаю, что РНПЦ «Мать и Дитя» обладает как раз такими условиями, когда выхаживаются дети буквально с минимальным весом. Расскажите об этом.