Как выхаживают детей с минимальным весом – рассказали в РНПЦ «Мать и дитя»
У нас в стране уделяется огромное внимание созданию условий для рождения здоровых детей. Об этом и поговорили с нашей гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Спиридонова, заведующая родовым отделением республиканского научно-практического центра «Мать и дитя», кандидат медицинских наук.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Скажите, этот год, 2024-й, он как-то отметился? Больше рождаемость в нашей стране?
Елена Спиридонова, заведующая родовым отделением республиканского научно-практического центра «Мать и дитя», кандидат медицинских наук:
За 2024 год у нас в нашем центре родилось более 3000 маленьких белорусов. В сравнении с прошлым годом отмечается порядка 10 % увеличения рождаемости деток именно у нас в центре. Но к нам приезжают рожать со всей страны.
Юрий Царев, ведущий:
Но это очень здорово, потому что, смотрите, когда человек живет комфортно, то это предрасполагает к продолжению рода, по сути дела. И я знаю, что центр славится не только тем, что принимает роды обычных белорусов, но и бывают еще, скажем так, особенные случаи. Например, если детки рождаются с малым весом. И я знаю, что РНПЦ «Мать и Дитя» обладает как раз такими условиями, когда выхаживаются дети буквально с минимальным весом. Расскажите об этом.
Елена Спиридонова:
Да, с экстремально низкой массой тела у нас выхаживаются новорожденные. У нас замечательная детская реанимация, очень высококвалифицированные специалисты. Конечно, сейчас возможности оказания помощи, они просто, ну, как сказать, космические. То есть помощь может оказываться даже еще нерожденному малышу внутриутробно. Разве можно было бы об этом мечтать еще 20 лет назад? А такие тяжелые случаи, как различная экстрагенитальная патология у пациенток, мы боремся за каждую беременность, за каждый тяжелый случай.
Подробности в видео.