Психолог-сексолог: поколение, которое сейчас выходит замуж, выращено поколением травматичным

Виктория Протас, психолог-сексолог:

То поколение, которое сейчас выходит замуж, выращено другим поколением, которое достаточно травматичное. То есть эмоциональное, физическое насилие. Дети смотрят на это все и думают: нет, я так не хочу. Как по-другому, они не знают. Как раньше, они не хотят. Нужно больше рассказывать, просвещать людей. Они втыкают в свой Instagram, смотрят – вот такой огромный букет. Просто утро. Просто милый подарил. Каждая девушка смотрит. А мне? То есть нет реальной картины.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

А правильно ли в некоторых статьях, публицистических, научных бьют тревогу, что противоположный пол не сильно молодых людей, мальчиков сейчас интересует, и не потому, что они какие-то не такие, а потому, что надо диплом, карьера, еще чего-то. И на эту ерунду у меня нет времени.

Виктория Протас:

В нашей стране, в принципе, все нормально, если немножко подкорректировать. Прежде всего объяснять людям, что семья – это здорово. Это нужно пропагандировать. Добрачное консультирование, чтобы люди шли в брак, понимая, для чего. Для чего вы в браке? Почему вы в браке? Я спрашиваю как семейный консультант. Они говорят: потому что нам хорошо. Все, через какое-то время вы разведетесь. Вы же не аниматор, если вам хорошо. А если плохо, значит, брак распадается.

Ребята, терпение! Мы в браке, потому что терпение. Мы не терпим абьюз, насилие, избиение. Мы терпим какие-то маленькие... То есть ложечку не положил, зубную пасту не закрыл. Вот это терпение. Об этом нужно ребятам говорить, о том, что мы все разные. Почему статистика говорит о том, что мы на второй год разводимся? Знаете, почему? Потому что на первом все закончилось. Просто они год решали.