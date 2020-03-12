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Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN

12 марта 2020 11:53
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Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Вы любите бывать в Минске?

EMIN, певец, музыкант, автор песен:
Да, я часто здесь бываю и по работе, и просто бываю. С концертами мы здесь уже, по-моему, в третий раз.

Удается погулять или просто на концерт и домой?

EMIN:
Нет, когда бывает хорошая погода... Сегодня, к сожалению, не удалось, потому что я ночью прилетел, чуть-чуть поспал, было несколько встреч. Кстати, одна из них была посвящена тому, что, возможно, мы привезем фестиваль «Жара» в Минск. У нас же Сочи, Дюссельдорф, Монако, Турция, Баку и, я думаю, что в следующем году, может быть, если получится, будет и Минск. 

Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN-1

Это такая обширная программа, уже готовая в 2020 году. Чем еще будете удивлять на фестивале «Жара»?

EMIN:
К летнему фестивалю в Баку мы активно готовимся, это юбилейный фестиваль, уже пятый год. У нас будет юбилейный вечер Игоря Николаева, юбилейный концерт и вечер Юрия Михайловича Антонова, который, кстати, давно ничего не праздновал на сцене, юбилейный концерт Дмитрия Маликова. Огромное количество звезд, артистов и, возможно, мы даже сможем вклеить туда небольшой вечер с моими друзьями: «EMIN и друзья».

Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN-4

# Российские исполнители # калейдоскоп # Emin # Фотофакт # Музыка

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