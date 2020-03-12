Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Вы любите бывать в Минске?

EMIN, певец, музыкант, автор песен:

Да, я часто здесь бываю и по работе, и просто бываю. С концертами мы здесь уже, по-моему, в третий раз.

Удается погулять или просто на концерт и домой?

EMIN:

Нет, когда бывает хорошая погода... Сегодня, к сожалению, не удалось, потому что я ночью прилетел, чуть-чуть поспал, было несколько встреч. Кстати, одна из них была посвящена тому, что, возможно, мы привезем фестиваль «Жара» в Минск. У нас же Сочи, Дюссельдорф, Монако, Турция, Баку и, я думаю, что в следующем году, может быть, если получится, будет и Минск.