Эвелина Блёданс рассказала о коллаборации с белорусской певицей Дашей DariMi – премьера песни «Билеты в лето»

О том, как родилась идея совместного проекта, что связывает Эвелину Блёданс с Беларусью, какие сюрпризы ждут зрители и как будут проходить съемки клипа, поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Эвелина Блёданс, актриса, телеведущая, певица:

Как же у вас хорошо, ребята! Мы ехали из аэропорта – такая зелень, такие леса, травиночка к травиночке! Я уж не говорю про бумажечку. Как будто деревья у вас даже покрашенные. Такой зелени, как у вас, не увидишь во всей мировой истории. Мы обожаем все здесь. Ваши водоемы, ваши красоты, ваш чистый воздух и, конечно же, вкусную еду.

Кухня – это само собой, но мы посетили национальный парк, потому что я очень люблю ремесла – выковать подковку, сделать кувшинчик, испечь хлеб. Мы плыли на каком-то неимоверном старинном корабле, нас встречали ведуньи. Мы загадали себе очень важные перспективы, потому что мы приехали сюда не просто погулять и насладиться красотами края, но и сделать большую работу.