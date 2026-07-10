Эвелина Блёданс рассказала о коллаборации с белорусской певицей Дашей DariMi – премьера песни «Билеты в лето»

10 июля в Минске пройдут съемки клипа российской актрисы Эвелины Блёданс и ее сына Семена совместно с белорусской артисткой Дашей DariMi.
Организовал эту коллаборацию популярный блогер и артист и продюсер Дмитрий Сивчик, известный широкой аудиторией как Дим Димыч.
О том, как родилась идея совместного проекта, что связывает Эвелину Блёданс с Беларусью, какие сюрпризы ждут зрители и как будут проходить съемки клипа, поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Эвелина Блёданс, актриса, телеведущая, певица:
Как же у вас хорошо, ребята! Мы ехали из аэропорта – такая зелень, такие леса, травиночка к травиночке! Я уж не говорю про бумажечку. Как будто деревья у вас даже покрашенные. Такой зелени, как у вас, не увидишь во всей мировой истории. Мы обожаем все здесь. Ваши водоемы, ваши красоты, ваш чистый воздух и, конечно же, вкусную еду.
Кухня – это само собой, но мы посетили национальный парк, потому что я очень люблю ремесла – выковать подковку, сделать кувшинчик, испечь хлеб. Мы плыли на каком-то неимоверном старинном корабле, нас встречали ведуньи. Мы загадали себе очень важные перспективы, потому что мы приехали сюда не просто погулять и насладиться красотами края, но и сделать большую работу.
Эвелина Блёданс
У нас есть мальчик Сема из России и девочка Даша из Беларуси. Это самое важное, что они вместе. В аэропорту была такая встреча: мне – цветы, Даше – лошадку. Как из глины мы лепили вчера кувшинчик, так мы лепим сейчас совместную историю наших деток.
Актриса поделилась планами на съемки клипа – подробнее смотрите в видео.