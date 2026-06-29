В центре Минска ликвидирован крупный пожар на улице Ленина – никто не пострадал

В центре Минска ликвидирован крупный пожар на улице Ленина. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. Горели стропильные конструкции чердачного помещения, спасатели работали в условиях высокой температуры и сильного задымления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействовали 27 единиц техники, включая высотную, и более 120 сотрудников МЧС. Для оценки обстановки применяли беспилотную авиацию – дрон с тепловизором помогал выявлять скрытые очаги и направлять силы на их ликвидацию. На месте работал городской штаб по чрезвычайным ситуациям под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Спасены три человека, еще пятеро эвакуированы. Дежурили медики, Белорусский Красный Крест развернул пункт помощи.

Сергей Новик, руководитель тушения пожара: На данный момент проводится разборка, проливка строительных конструкций. При помощи тепловизоров оцениваем температуру внутри. Пожар ликвидирован, причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. На пожаре никто не пострадал.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:

Все структурные подразделения администрации Ленинского района и Минского городского исполнительного комитета находятся здесь. Нами поддерживается связь с работниками МЧС, которые вместе с нами и Красным Крестом производили опрос жильцов, кто нуждается в помощи. Здесь находятся медицинские работники, готовы оказать медицинскую и психологическую помощь. Соответствующее решение приняли по размещению граждан, нуждающихся в ночлеге.

На месте пожара были задействованы бойцы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР». Белорусский Красный Крест организовал дежурство сразу в двух точках – у места пожара и на улице Карла Маркса: там можно получить питьевую воду, чай и необходимую помощь. На месте чрезвычайной ситуации был министр Вадим Синявский. Жильцов горевшего дома расселяют в общежитие.