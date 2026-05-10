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Единым хором! Молодежь и трудовые коллективы Ленинского района спели вместе гимн

10 мая 2026 14:29
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Голоса миллионов людей, сливающиеся в единый национальный аккорд. Сегодня, 10 мая, по всей стране звучали знакомые каждому жителю нашей страны строки: «Мы, беларусы – мірныя людзі». Жители республики все вместе исполняли Государственный гимн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единым хором! Молодежь и трудовые коллективы Ленинского района спели вместе гимн-2

В Ленинском районе Минска сотни людей собрались на площадке «Минск-концерта». Школьники, студенты, работающая молодежь, представители трудовых коллективов и общественных объединений на время стали единым хором. 

Единым хором! Молодежь и трудовые коллективы Ленинского района спели вместе гимн-4

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:
Государственные символы в Республике Беларусь занимают особое место. Государственный флаг, Государственный герб, Государственный гимн – их не только необходимо защищать, но их необходимо чтить и понимать до глубины души, что это символы нашей государственности. Это символы нашего будущего. И очень много от нас всех зависит, насколько наши флаги гордо будут развеваться на территории других стран.

Государственный гимн – наш общий код любви к родной земле и гордости за то, что мы – белорусы.

# Роман Мельник

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