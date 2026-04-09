Кочанова встретилась с руководством Минска и главами администраций районов

Эффективная работа предприятий, медицина, а также благоустройство Минска. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с руководством столицы и главами администраций районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Эффективная работа предприятий, медицина, а также благоустройство Минска. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с руководством столицы и главами администраций районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В центре внимания – выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития. Речь шла о кадровой политике. Стоит важная задача, чтобы людям было комфортно на рабочих местах. Отдельно затронули тему медицины. Основной маркер – доступность, а еще качество. Также акцент председатель Совета Республики сделала на работе с обращениями граждан.
Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:
Человек должен найти правду, если он ее ищет, на этом базовом уровне. На что мы нацеливаем своих подчиненных, и это правильный подход. И вопросы должны быть решены именно в той плоскости, которая призвана их решать и для которых она создана. Если это вопросы уже лично коммунального хозяйства, значит, они должны решаться на низовом уровне. А если уже доходит до местного уровня власти, руководителя, значит, это брак в работе. И это надо понимать, и с этим надо бороться.
На повестке также тема благоустройства. Минск активно развивается. Так, во Фрунзенском районе завершается строительство парка Уго Чавеса.
Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района:
К 9 Мая мы откроем, не побоюсь этого слова, один из самых красивых и больших парков нашего города. Там сделано все для того, чтобы люди могли отдыхать как душой, как говорится, так и физически. Поэтому сегодня это уникальный объект для нашего района, а для микрорайона Каменная Горка – это еще место для отдыха: от маленьких детишек до людей преклонного возраста.
К слову, до конца 2026 года в столице планируют открыть по две новые локации в каждом районе.