Кочанова встретилась с руководством Минска и главами администраций районов

В центре внимания – выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития. Речь шла о кадровой политике. Стоит важная задача, чтобы людям было комфортно на рабочих местах. Отдельно затронули тему медицины. Основной маркер – доступность, а еще качество. Также акцент председатель Совета Республики сделала на работе с обращениями граждан.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:

Человек должен найти правду, если он ее ищет, на этом базовом уровне. На что мы нацеливаем своих подчиненных, и это правильный подход. И вопросы должны быть решены именно в той плоскости, которая призвана их решать и для которых она создана. Если это вопросы уже лично коммунального хозяйства, значит, они должны решаться на низовом уровне. А если уже доходит до местного уровня власти, руководителя, значит, это брак в работе. И это надо понимать, и с этим надо бороться.

На повестке также тема благоустройства. Минск активно развивается. Так, во Фрунзенском районе завершается строительство парка Уго Чавеса.