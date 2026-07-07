Капитальный ремонт здания на улице Ленина в Минске начнется в 2027-м

Капитальный ремонт пострадавшего от пожара здания в Минске начнется в 2027 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тем временем по ул. Ленина, 9 круглосуточно ведутся аварийно-восстановительные работы. Уже возведена временная кровля. Сейчас специалисты расчищают подкровельное пространство от утеплителя и конструктивных элементов, поврежденных огнем.

В дальнейшем будет выполнено устройство постоянной кровли. Часть жильцов по-прежнему проживает в общежитии, где для них созданы максимально комфортные условия. Сейчас там размещены 12 человек.