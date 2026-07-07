Капитальный ремонт здания на улице Ленина в Минске начнется в 2027-м

Капитальный ремонт пострадавшего от пожара здания в Минске начнется в 2027 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Тем временем по ул. Ленина, 9 круглосуточно ведутся аварийно-восстановительные работы. Уже возведена временная кровля. Сейчас специалисты расчищают подкровельное пространство от утеплителя и конструктивных элементов, поврежденных огнем.
В дальнейшем будет выполнено устройство постоянной кровли. Часть жильцов по-прежнему проживает в общежитии, где для них созданы максимально комфортные условия. Сейчас там размещены 12 человек.
Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»:
Мы провели инженерную подготовку – в связи с произошедшей чрезвычайной ситуацией – в части расстановки техники, бытового городка. Потому что задействовано значительное количество людей было. 153 человека, включая рабочих, инженерно-технический состав, водителей. Были организованы работы по демонтажу кровельного покрытия, стропильной системы пострадавшей, и той, которая уже не соответствует нормативам. Вывезено порядка 1 400 кубов строительных отходов и устроена временная крыша для того, чтобы жильцам не затекало, и сегодня они чувствовали себя комфортно.
Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:
Приняли решение, что в текущем году мы пересмотрим плановость проведения капитального ремонта этого дома с учетом тех обстоятельств, которые имеем на сегодняшний день. Принято решение разработать в 2026 году проектную документацию, а капитальный ремонт реализовать в 2027 году. Наверное, это будет самое правильное решение. Так что жильцы дома могут быть спокойны. В рамках устранения ситуации. Мы выполним эти работы.
Это здание относится к третьей категории историко-культурных ценностей. В связи с этим комплексная реставрация его внешнего и внутреннего облика – задача, требующая выполнения широкого спектра специализированных работ. Она предполагает тесное сотрудничество строителей с историками и архитекторами.
В центре Минска ликвидирован крупный пожар на улице Ленина – никто не пострадал.