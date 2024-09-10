Ансамблю «Песняры» 55 лет! Художественный руководитель рассказал о предстоящем концерте
1 сентября 1969 года «Лявоны» официально получили название, которое сегодня ассоциируется у миллионов поклонников с высоким уровнем исполнительского мастерства. Дальше началась без преувеличения золотая эра белорусской популярной музыки в СССР. Сегодня славное дело Владимира Мулявина продолжает Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры».
Юлия Самусенко, ведущая:
Что-то запланировано к юбилею? Может быть, какие-то новые песни появятся?
Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:
Мы обязательно будем делать и премьеры. Я хочу сказать, что 30 ноября будет большой концерт с Президентским оркестром Республики Беларусь. Это всегда для нас такая коллаборация очень приятная, потому что мы можем сделать, во-первых, и новые аранжировки, и новое прочтение многих песен. Будет целый блок, посвященный 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Мы обязательно вспомним прекрасные песни из альбома «Через всю войну», очень знакового альбома для ансамбля, который они готовили к 40-летию Великой Победы, обязательно представим песни наших современных белорусских авторов. Поэтому будет очень интересный концерт. Мы сейчас на стадии подготовки. Я разрываюсь, какую песню вставить. Мне говорят, пожалуйста, чтобы не было, как в прошлый раз три часа. Я начинаю собирать программу, а уже там больше трех опять получается.
Юрий Царев, ведущий:
Понятное дело, что наследие «Песняров» огромное. И такое наследие, конечно, бережно хранится в коллективе. Но наверняка же есть новые песни и не одна, которые и в стиле, и в манере «Песняров».
Роман Козырев:
Да. Вы знаете, была прекрасная инициатива Министерства культуры этим летом – Концерты выходного дня в Александровском саде, в центре Минска. Прекрасное место возле Купаловского театра, сцена стояла. Каждые выходные там выступали коллективы. Мы в июле подготовили новую программу «Купалле с песнярами». Там представили и новые работы, новые обработки белорусских народных песен. Собрали старые обработки песен «Песняров» прекрасные, которых очень много на самом деле. Делал Владимир Мулявин и его коллеги. И собрали все это в большую программу, сделали и новые песни, привлекли молодых исполнителей вместе с нами. Поэтому получилось очень хорошо. И вот часть этой программы также войдет в концерт.
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