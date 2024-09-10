Ансамблю «Песняры» 55 лет! Художественный руководитель рассказал о предстоящем концерте

1 сентября 1969 года «Лявоны» официально получили название, которое сегодня ассоциируется у миллионов поклонников с высоким уровнем исполнительского мастерства. Дальше началась без преувеличения золотая эра белорусской популярной музыки в СССР. Сегодня славное дело Владимира Мулявина продолжает Белорусский государственный ансамбль «Песняры». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры».

Юлия Самусенко, ведущая:

Что-то запланировано к юбилею? Может быть, какие-то новые песни появятся?

Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:

Мы обязательно будем делать и премьеры. Я хочу сказать, что 30 ноября будет большой концерт с Президентским оркестром Республики Беларусь. Это всегда для нас такая коллаборация очень приятная, потому что мы можем сделать, во-первых, и новые аранжировки, и новое прочтение многих песен. Будет целый блок, посвященный 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Мы обязательно вспомним прекрасные песни из альбома «Через всю войну», очень знакового альбома для ансамбля, который они готовили к 40-летию Великой Победы, обязательно представим песни наших современных белорусских авторов. Поэтому будет очень интересный концерт. Мы сейчас на стадии подготовки. Я разрываюсь, какую песню вставить. Мне говорят, пожалуйста, чтобы не было, как в прошлый раз три часа. Я начинаю собирать программу, а уже там больше трех опять получается.

Юрий Царев, ведущий:

Понятное дело, что наследие «Песняров» огромное. И такое наследие, конечно, бережно хранится в коллективе. Но наверняка же есть новые песни и не одна, которые и в стиле, и в манере «Песняров».