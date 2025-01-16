Патриотический караоке-баттл и открытие арт-объектов. Чего ещё ждать от «Марафона единства» в Минске?

Подробнее об этом рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.

«Марафон единства» – это особенное мероприятие, которое собирает людей со всех концов Беларуси, чтобы отпраздновать силу разнообразия и общности. Ближайшая республиканская акция пройдет в Гродно 17 и 18 января. Но всех нас ждет еще более грандиозный праздник в Минске.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

В Минске с 20 числа будет дан старт «Марафону единства» и продлится по 25 января. Хочется охватить больше организаций и предприятий, где и будет проходить «Марафон единства».

Мы решили провести в Минске патриотический караоке-баттл для молодежи. В команде будет от 4 до 6 человек. Будет оцениваться не просто, как ребята исполняют ту или иную песню, но и креативность, и группа поддержки.

«Марафон единства» начнется с открытия арт-объекта. В Минске это два арт-объекта – на проспекте Притыцкого, 152 и улице Новинковской, 2. Караоке будет проходить в торговом центре «Столица» в вечернее время.

В 17:00 мы проведем молодежный флеш-моб возле Национальной библиотеки Беларуси, где исполним гимн Республики Беларусь.